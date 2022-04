Quais escolas de samba desfilam hoje, sábado: horário e ordem do desfile

Quem ama carnaval não ficou desamparado em 2022. Após a paralização das avenidas durante por causa da pandemia do covid-19, os desfiles voltam a acontecer no Rio de Janeiro e em São Paulo. Confira quais escolas de samba desfilam hoje, sábado, 23 de abril, e como assistir.

Quais escolas de samba desfilam hoje no Rio de Janeiro?

Hoje, Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel são as escolas de samba que desfilam no Rio de Janeiro.

O batuque começa na Sapucaí a partir das 22h00 e pode ser acompanhado a partir deste horário pela plataforma streaming da Rede Globo. Para quem prefere esperar a exibição na TV aberta, a atração começa um pouco mais tarde, a partir de 22h45 em todo o Brasil, com exceção do estado de São Paulo.

Para assistir, sintonize na TV Globo depois do Big Brother Brasil ou acesse pela transmissão da Globoplay ou G1 a partir das 22h. Ambas as opções são ao vivo e gratuitas. Quem mora em São Paulo não consegue acompanhar pela televisão as escolas de samba que desfilam no Rio de Janeiro hoje.

23 de abril (sábado) – Grupo Especial no RJ

22h – Paraíso do Tuiuti

Entre 23h e 23h10 – Portela

Entre 00h e 00h20 – Mocidade

Entre 1h e 1h30 – Unidos da Tijuca

Entre 2h e 2h40 – Grande Rio

Entre 3h e 3h50 – Vila Isabel

O Encontro entrevistou a passista Gleice Freire da Unidos da Tijuca. Conheça a história dela:

Quais escolas de samba desfilam hoje em São Paulo?

As escolas de samba que se desfilam hoje em São Paulo serão: Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde.

Apenas os televisores de São Paulo receberão a transmissão dos desfiles que acontecerão no sambódromo do Anhembi . No entanto, para quem optar por assistir na Globoplay ou G1, será possível escolher qual o estado que deseja acompanhar as apresentações.

As escolas de samba que desfilam hoje em São Paulo começam por volta das 22h30.

23 de abril (sábado) – Grupo Especial em SP

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

00h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h – Império de Casa Verde

Quando é apuração?

A apuração dos pontos acontecerá na próxima terça-feira, dia 26 de abril. Os requisitos que contam na hora de avaliar o trabalho de cada escola de samba que desfilou são harmonia, samba-enredo, sateria, enredo, fantasia, alegoria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente e evolução.

O desfile das campeãs acontecerá no próximo sábado, dia 30 de abril, a partir das 21h30. A atual campeão do Rio de Janeiro é a Unidos do Viradouro, que ganhou o título pela vez. Em São Paulo, a campeã foi a Águia de Ouro. Ambas foram coroadas em 2020, o ano passado não contou com competição por conta da pandemia do covid-19.

Leia também

Bloquinhos de Carnaval 2022 SP: confira locais e horários