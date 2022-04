Bloquinhos de Carnaval 2022 SP: confira locais e horários

Mesmo em meio a impasses com a prefeitura da capital paulista, diversos blocos de rua têm se organizado para desfilar durante o feriado prolongado de Tiradentes. A proposta em adiar os desfiles para o segundo semestre de 2022 não foi aderida por todas as entidades, que já haviam protestado pela realização do evento, no início do mês de abril. Confira quais vão ser os locais e horários dos bloquinhos de Carnaval 2022 SP.

Bloquinhos de Carnaval 2022 SP

Diversas organizações decidiram manter os desfiles dos blocos de rua para ocorrerem no feriado prolongado de Tiradentes, do dia 21 ao dia 24 de abril. Os bloquinhos de Carnaval 2022 SP vão ter início durante o período da tarde, e devem abranger diferentes regiões da capital paulista. Confira os dias e horários de algumas festividades programadas:

Bloco Feminista (bairro Santa Cecília) dia 22/04 às 15h: O Bloco Feminista vai desfilar na sexta-feira do dia 22. A concentração está prevista para às 15h, com saída do bloco às 17h, no bairro Santa Cecília. Para conseguir arcar com os custos do evento, a organização está realizando uma vaquinha online para arrecadar R$7.500.

Bloco do Fuá (bairro Bixiga) dia 23/04 às 15h: No dia 23, o Bloco do Fuá vai exercer o seu cortejo pelas ruas do bairro Bixiga, com concentração a partir das 15h e saída às 17h. A organização do evento solicita que os foliões venham de vermelho ou amarelo.

Bloco Te Pego no Cantinho (bairro Butantã) dia 24/04 às 15h: Já no Butantã, a festa vai ficar por conta do Bloco Te Pego no Cantinho, no dia 24, com concentração também marcada para às 15h.

Unidos do Swing (avenida Paulista) dia 24/04: O Carnaval de Jazz promovido pelo Unidos do Swing é outro evento que está agendado para o dia 24, na avenida Paulista, mas sem horário definido.

O Carnaval Viva a Rua, promovido pelo grupo Pipoca, estava entre os nomes dos bloquinhos de Carnaval SP 2022. No entanto, a organização do evento não conseguiu autorização com a Prefeitura e, por isso, ele precisou ser cancelado. A celebração seria realizada em frente ao Parque Ibirapuera, e iria contar com atrações como Monobloco, Elba Ramalho, Chico César, Geraldo Azevedo e Orquestra Voadora.

Bloquinhos de Carnaval em locais fechados

Alguns bloquinhos de Carnaval 2022 SP preferiram trocar a ideia de desfilar nas ruas por realizar festas em lugares fechados. Veja como ficou a agenda desses eventos e de que forma você pode conseguir seu ingresso:

Bloco Minhoqueens (Club A) dia 21/04 e 23/04 às 15h: O Bloco Minhoqueens anunciou dois dias de festa no Club A, em Moema. No dia 21 de abril, quinta-feira, entre as atrações, haverá o show da cantora Valesca Popozuda. Já no sábado do dia 23, o evento vai contar com nomes como Lia Clark. Em ambas as datas, o bloco vai ocorrer das 15h às 5h, e os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com preços variando entre R$50 e R$80.

Acadêmicos do Baixo Augusta (Vale do Anhangabaú) dia 24/04 às 14h: No dia 24, das 14h às 20h, o Acadêmicos do Baixo Augusta vai se apresentar no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O evento vai contar com a participação da escola de samba Vai-Vai e o bloco Forrozin. A entrada é gratuita e com a necessidade de apresentar comprovante de vacinação, no entanto, é preciso retirar os ingressos pelo site do evento.

Banga Ladeira Acima (Komplexo Tempo) dia 30/04 às 14h: Já os blocos Bangalafumenga e Tarado Ni Você vão realizar as festividades na semana seguinte ao feriado, no sábado do dia 30 de abril. Ambos vão se apresentar no evento Banga Ladeira Acima, no Komplexo Tempo, localizado no Parque da Mooca, das 14h às 2h. Os ingressos também estão à venda pela plataforma Sympla.

Impasse com a Prefeitura de SP

Desde o início do mês de abril, entidades de blocos de rua de São Paulo têm pressionado a Prefeitura da capital para a realização dos tradicionais desfiles. A gestão do prefeito Ricardo Nunes havia mantido o posicionamento do início do ano, em cancelar o Carnaval de rua de 2022. Um dos argumentos usados é de que não há mais tempo hábil para organizar desfiles de blocos de rua, já que o evento exige meses de planejamento antecipado.

Em seminário realizado no dia 16 de abril, entidades que representam alguns blocos de rua apoiaram a proposta de desfilar apenas no segundo semestre do ano. No entanto, organizadores de outros bloquinhos de Carnaval 2022 SP optaram por fazer os desfiles de forma independente, sem apoio da prefeitura. A gestão municipal estabeleceu uma série de exigências de seguranças para que os desfiles sejam autorizados durante o feriado de Tiradentes.

