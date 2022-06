Qual a data de estreia da 2ª parte da 4ª temporada de Stranger Things

O cronograma ddata de estreia da 2ª parte da 4ª temporada de Stranger Things é um pouco… estranho. O novo lote de episódios chega em duas metades, com os sete primeiros já lançados, e o “Volume 2” programado para julho. Esperançosamente, até lá, devemos obter algumas respostas sobre o que está acontecendo em Hawkins, porque Vecna ​​está prestes a causar alguns problemas reais.

Para tudo o que você precisa saber sobre a próxima segunda parte da quarta temporada, fique aqui – há apenas mais dois episódios chegando, mas ambos são mais longos do que qualquer coisa no Volume 1. Também temos um explicador sobre a quarta temporada de Stranger Things , parte 1 terminando , caso você tenha alguma dúvida sobre o que aconteceu. Ah, e há uma cena pós-créditos da quarta temporada de Stranger Things, parte 1 (mais ou menos) para assistir agora. Agora, vamos entrar em quando sua vida será virada de cabeça para baixo novamente…

Data de estreia da 2ª parte da 4ª temporada de Stranger Things

A parte 2 da quarta temporada de Stranger Things será lançada na sexta-feira, 1º de julho de 2022, às 5 horas da manhã (horário de Brasília).

Após uma espera de três anos, Eleven, Mike e o resto da gangue Hawkins estão finalmente de volta às nossas telas na quarta temporada de Stranger Things , cujos primeiros sete episódios estão agora na Netflix – e causaram bastante agitação nas mídias sociais.

Houve uma recepção calorosa para o punhado de novos rostos que se juntaram ao elenco de Stranger Things , incluindo o incompreendido mestre de Dungeons & Dragons Eddie Munson (Joseph Quinn), bem como um interesse público renovado na música de Kate Bush .

O sucesso dos anos 80 de Bush, Running Up That Hill , toca no primeiro episódio da 4ª temporada da série Netflix, quando Max (Sadie Sink) está ouvindo em seu Walkman, antes de aparecer novamente em uma cena dramática no episódio 4.

A música rapidamente se tornou viral nas mídias sociais e impulsionou Bush para as paradas do Spotify e do iTunes .

Enquanto as três primeiras temporadas consistiram em oito ou nove episódios, a quarta temporada está sendo lançada em dois volumes , com algumas durações de episódios bastante robustas (para dizer o mínimo!).

Sabemos pouco sobre como a temporada terminará nesta fase, mas com o final da temporada agora confirmado para ter uma duração de 2 horas e 19 minutos, parece seguro assumir que será épico em escopo.

VÍDEO: ASSISTA O TRAILER DO SEGUNDO VOLUME

Quantos episódios há na quarta temporada de Stranger Things?

No total, a quarta temporada de Stranger Things é composta por nove episódios. Mas antes de começar a ficar de mau humor e pensar que isso não é suficiente para saciar sua dose de Hawkins, saiba que a maioria dos episódios será superdimensionada – especialmente os dois que ainda não foram transmitidos. Nenhum episódio da 4ª temporada tem menos de uma hora de duração, enquanto os três finais terão duração de longa-metragem. O final da temporada será de duas horas e 20 minutos, enquanto o drama vem à tona no show de fantasia. Confira os títulos e os tempos de execução.

Stranger Things temporada 4, parte 1 episódios – já disponível!

Episódio 1: ‘The Hellfire Club’ – 1h 16min

Episódio 2: ‘A Maldição de Vecna’ – 1h 15min

Episódio 3: ‘O Monstro e o Super-Herói’ – 1h 3mins

Episódio 4: ‘Dear Billy’ – 1h 17 min

Episódio 5: ‘O Projeto Nina’ – 1h 14min

Episódio 6: The Dive’ – 1h 13min

Episódio 7: ‘O Massacre no Laboratório Hawkins’ – 1h 38min

Stranger Things temporada 4, parte 2 episódios – na Netflix a partir de 1º de julho

Episódio 8: ‘Papa’ – 1h 25min

Episódio 9: ‘The Piggyback’ – 2h 19mins

