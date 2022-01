Qual é o jogo da Globo hoje? Programação de domingo (16/01/2022)

Jogos de futebol serão retomados no fim de janeiro, com o início dos Estaduais ao redor do Brasil

O início dos estaduais já tem data marcada. Enquanto a temporada não começa, as equipes se mantém na preparação em busca de uma estreia com grades emoções. Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo, 16 de janeiro de 2022? Confira a programação completa da emissora e como assistir ao vivo.

Tem jogo na Globo hoje?

Neste domingo, 16 de janeiro de 2022, a Globo não vai passar jogo de futebol. Isso porque muitos dos principais Campeonatos Estaduais ao redor do Brasil ainda não começaram e, por isso, a emissora se mantém sem jogos na grade principal.

É importante ressaltar que, este ano, a emissora carioca abriu mão dos direitos de transmissão de muitos dos estaduais. Os Campeonatos Pernambucano, Mineiro, Gaúcho e Catarinense já estão garantidos tanto no canal aberto ao redor do país como no pay-per-view da emissora.

Os jogos, então, vão começar somente no final de janeiro, entre 20 e 28, seguindo até março ou abril deste ano com as grandes finais em busca do título.

Mesmo sem os Estaduais, a Globo planeja uma programação recheada de esportes. Vem por aí o Brasileirão, Eliminatórias, Copa do Brasil e a Copa do Mundo no Catar.

Quais Estaduais a Globo vai transmitir em 2022?

Até o começo de janeiro, a Rede Globo acertou as transmissões pela TV aberta do Campeonato Pernambucano, Mineiro, Gaúcho e Catarinense.

Dessa maneira, a emissora ao redor do Brasil promete transmitir à quartas, sábados e domingos os principais jogos dos clubes em cada uma das rodadas.

O Campeonato Pernambucano começa em 22 de janeiro, assim como o Catarinense. Já o Mineiro tem início em 25 de janeiro enquanto o Gaúcho assiste a bola rolar no dia 26, quarta-feira.

Programação da Globo – 16/01/2022

Confira a programação da Rede Globo neste domingo. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação local

07:20 Pequenas Empresas & Grande Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

13:00 Temperatura Máxima – Homens De Coragem

15:15 Campeões De Bilheteria – Liga Da Justiça

17:30 Caldeirão com o Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Spooks – Jogo De Espiões

01:10 Cinemaço – Inimigo Do Estado

02:55 Corujão I – Jesse Stone: Perdido No Paraíso

