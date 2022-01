Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de sábado – 22/01

Com o início dos Estaduais, a emissora volta a transmitir confrontos aos sábados ao vivo

A temporada dos Campeonato Estaduais começa neste sábado, 22 de janeiro de 2022, com diferentes confrontos nos mais variados estados prometendo grandes disputas em campo em busca pelo título. Qual jogo vai passar na Globo hoje? Confira a programação completa da emissora e como assistir.

Qual é o jogo que vai passar na Globo hoje?

Hoje, a Rede Globo vai passar três confrontos do Campeonato Mato-Grossense, Catarinense e Pernambucano ao vivo na programação. Neste sábado, 22/01, os três jogos do vão dar o pontapé inicial na temporada de estaduais, onde todas as equipes buscam o título de melhor elenco além dos prêmios.

É importante ressaltar que, este ano, a emissora carioca abriu mão dos direitos de transmissão de muitos dos estaduais. Os Campeonatos Pernambucano, Mineiro, Gaúcho e Catarinense já estão garantidos tanto no canal aberto ao redor do país como no pay-per-view da emissora.

Confira a seguir os jogos que vão acontecer neste sábado e vão passar na Rede Globo.

CAMPEONATO CATARINENSE

Chapecoense x Barra – 16h30

Primeira rodada na Arena Condá – TV NSC (afiliada da Globo em Santa Catarina)

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Náutico x Íbis – 16h30

Primeira rodada no Estádio dos Aflitos – Rede Globo TV Pernambuco

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

Cuiabá x Ação – 16h30

Primeira rodada na Arena Pantanal – TV Centro América (afiliada da Globo em Mato Grosso)

Quais Estaduais a Globo vai transmitir em 2022?

A Globo acertou as transmissões pela TV aberta do Campeonato Pernambucano, Mineiro, Gaúcho e Catarinense.

Dessa maneira, a emissora promete transmitir à quartas, sábados e domingos os principais jogos dos clubes em cada uma das rodadas. O Campeonato Mineiro tem início em 25 de janeiro enquanto o Gaúcho assiste a bola rolar no dia 26, quarta-feira.

Além disso, a emissora também garantiu o direito de transmissão pelo Premiere, serviço de pay-per-view da empresa por assinatura, como o Campeonato Paulista, com início no domingo, 23 de janeiro.

Programação da Globo ao vivo – 22/01/2022

Confira a programação da Rede Globo neste sábado. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

11:45 Jornal Local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor da Escolinha

14:30 Caldeirão

16:20 Futebol

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar Ao Sol

22:15 Big Brother

22:50 Altas Horas

00:40 Supercine – Ricki And The Flash – De Volta Para casa

02:20 Corujão I – O Segredo De Davi

