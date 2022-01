Jogos de hoje, sábado: onde assistir futebol ao vivo na TV – 22/01

Abrindo o fim de semana, uma programação recheada de futebol nacional e internacional acontece neste sábado, 22/01, começando pela manhã e seguindo até a noite com muita disputa em campo. Com transmissão ao vivo pela TV e online, saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Estaduais já começaram, enquanto no futebol internacional as partidas dos Campeonatos acontecem durante todo o fim de semana.

Jogos de hoje ao vivo

Campeonato Paranaense

Coritiba x Cianorte – 16h – TVN Sports, FutebolParanaense.tv e OneFootball

FC Cascavel x Rio Branco PR – 19h – TVN Sports, FutebolParanaense.tv e OneFootball

Campeonato Brasiliense

Capital x Atlético Taguatinga – 16h30 – Sem transmissão

Ceilândia x Gama – 15h30 – TV Distrital (DF)

Campeonato Baiano

Vitória da Conquista x Bahia de Feira – 16h – TVE (BA) e Youtube da TVE

Campeonato Alagoano

Jacyobá x ASA – 17h – Eleven Sports

Campeonato Catarinense

Camboriú x Prospera – 16h30 – TVN Sports e OneFootball

Chapecoense x Barra – 16h30 – Globo (SC), TVN Sports e OneFootball

Concórdia x Brusque – 19h – TVN Sports e OneFootball

Campeonato Mato-Grossense

Cuiabá x Ação – 16h30 – Globo (MT) e Youtube FMF TV

Academia Futebol Clube x Operário – 16h30 – Eleven Sports

Grêmio Sorriso x Nova Mutum – 19h – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Náutico x Íbis – 16h30 – Globo (PE), SporTV e Premiere

Campeonato Piauiense

Atlético Oeirense x Flamengo-PI – 16h – Eleven Sports

Parnahyba x 4 de Julho – 17h – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Frei Paulistano x Confiança – 16h – TV Record (SE) e Youtube da TV Record

Boca Júnior x Sergipe – 18h – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Bela Vista x Araguacema – 16h – Eleven Sports

Interporto x Palmas – 16h – Eleven Sports

Capital x Tocantinópolis – 16h – Eleven Sports

Copa do Nordeste

CRB x Sport – 17h45 – SBT (AL e PE) e Tik Tok

Copinha 2022

São Paulo x Palmeiras – 19h – SporTV e Rede Vida

Campeonato Inglês

Everton x Aston Villa – 09h30 – ESPN

Brentford x Wolves – 12h – ESPN 4

Leeds x Newcastle – 12h – ESPN

Manchester United x West Ham – 12h- Star +

Southampton x Manchester City – 14h30 – ESPN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Bristol City x Cardiff – 09h30 – Star +

Nottingham Forest x Derby County – 09h30 – ESPN 4

Sheffield United x Luton Town – 12h – Star +

Swansea x Preston – 12h- Star +

Reading x Huddersfield Town – 12h – Star +

Blackpool x Milwall – 12h – Star +

Stoke City x Fulham – 12h – Star +

Coventry City x QPR – 12h – Star +

West Bromwich x Peterborough United – 12h – Star +

Bournemouth x Hull City – 12h – Star +

Birmingham x Barnsley – 12h – Star +

Campeonato Alemão

Borussia M. x Union Berlin – 11h30 – OneFooball

Freiburg x Stuttgart – 11h30 – OneFooball

Greuther Furth x Mainz – 11h30 – OneFooball

Hoffenheim x Borussia Dortmund – 11h30 – OneFooball

Bayer Leverkusen x Augsburg – 11h30 – OneFooball

Bochum x Colônia – 14h30 – BAND e OneFooball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

FC Ingolstadt x Darmstadt – 09h30 – OneFooball

Hansa Rostock x Heidenheim – 09h30 – OneFooball

Paderborn x Werder Bremen – 09h30 – OneFooball

Erzgebirge Aue x Schalke 04 – 16h30 – OneFooball

Campeonato Espanhol

Levante x Cádiz – 10h – Star +

Villarreal x Mallorca – 12h15 – Star +

Sevilla x Celta de Vigo – 14h30 – ESPN 4

Atlético de Madrid x Valencia – 17h – ESPN

Campeonato Holandês

AZ x Cambuur – 16h – Star +

Campeonato Francês

Stade Brestois x Lille – 13h – Star +

Lens x Olympique de Marseille – 17h – ESPN 4

Campeonato Português

Moreirense x Santa Clara – 12h30 – Sem transmissão

Tondela x Vizela – 15h – Sem transmissão

Sporting x Braga – 17h30 – Star +

Campeonato Italiano

Genoa x Udinese – 11h – Star +

Inter de Milão x Venezia – 14h – Star +

Lazio x Atalanta – 16h45 – Star +

Campeonato Italiano Feminino

Juventus x Fiorentina – 10h30 – Star +

Campeonato Indiano

Chennaiyian FC x Northeast United FC – 11h – OneFooball

Campeonato Norte-Irlandês

Linfield FC x Glenavon FC – 12h – OneFooball

Dungannon Swifts FC x FC Portadown – 12h – OneFooball

Coleraine FC x Carrick Rangers FC – 12h – OneFooball

Ballymena United FC x Warrenpoint Town FC – 12h – OneFooball

Copa da Escócia

Auchinleck Talbot x Hearts – 09h30 – Star +

Alloa Athletic x Celtic – 14h30 – Star +

Campeonato Belga

Charleroi x Gent – 16h45 – Star +

Amistoso – Jogos de hoje ao vivo

Ceará x Floresta – 16h – Youtube do Ceará

Sarmiento x Santiago Wanderers – 19h15 – Star +

Nacional-URU x Peñarol – 21h30 – Star +

Torneio de Verão – Jogos de hoje ao vivo

Talleres x San Lorenzo – 21h – Star +

