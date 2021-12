Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (05/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Três confrontos da penúltima rodada do Brasileirão serão transmitidos neste domingo, 5 de dezembro de 2021, logo após o programa de entretenimento Zig Zag Arena, a partir das 16h. Confira qual será o jogo que vai passar na Globo hoje em seu estado e como assistir.

Tem jogo do Brasileirão na Globo hoje?

Trê jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro vão passar na Globo hoje neste domingo, 05 de dezembro de 2021. O Atlético-MG já é campeão, com a comemoração do título no Estádio do Mineirão diante do RB Bragantino sendo transmitida apenas pela Rede Globo de Minas Gerais.

Além disso, a decisão entre Corinthians e Grêmio também vai passar na Globo nos estados brasileiros, já que a disputa pode contar com o provável rebaixamento até a segunda divisão do tricolor gaúcho. Cléber Machado vai narrar enquanto Casagrande e Caio Ribeiro comentam a partida.

Do outro lado, o confronto entre Bahia e Fluminense também vai dominar a tela da Globo com narração de Luís Roberto, comentários de Júnior e Roger Flores, e Fernanda Colombo na Central do Apito. Os estados de RJ, AC, PR, PE, RR, GO, ES, BA, SE, PB, RN, AL, PI, MA são os responsáveis por transmitirem às quatro horas da tarde.

Bahia x Fluminense – 16h – Globo (RJ, AC, PR, PE, RR, GO, ES, BA, SE, PB, RN, AL, PI, MA) e Premiere

Corinthians x Grêmio -16h – Globo (SP, RO, AP, DF, AM, TO, SC, PA, RS, CE, MS, MT), SporTV e Premiere

Atlético-MG x RB Bragantino – 16h – Globo (MG) e Premiere

Programação da Globo hoje – Domingo, 05/12/2021

Confira toda a programação da Rede Globo neste domingo e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance.. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação local

07:20 Pequenas Empresas & Grande Negócios

09:00 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Guardiões da Galáxia 2

14:35 Zig Zag Arena

16:00 Futebol

18:05 Domingão com Huck

18:45 Praça TV – 2ª Edição

20:30 Fantástico

23:35 Domingo Maior – Sniper Americano

01:15 Cinemaço – O Novato

02:30 Cinemaço I – Motorrad

