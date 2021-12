Campeonato Carioca 2022: onde assistir ao vivo a competição

As preparações para o Campeonato Carioca em 2022 estão em todo o vapor. Equipes de todo o estado disputarão o título do torneio dívidido em duas fases, deixando torcedores em dúvida sobre como realmente funciona o sistema por onze rodadas. Dessa maneira, entenda como é realizado o Carioca, as datas e onde assistir a nova edição.

Quais times disputam o Campeonato Carioca em 2022?

Doze equipes estão classificadas para disputar o Campeonato Carioca em 2022, sendo: Audax Rio, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco da Gama e Volta Redonda.

Por onze rodadas, os clubes vão brigar por uma classificação até a semifinal da Taça Guanabara ou até mesmo a Taça Rio, já que a competição é dividida em duas fases. Dessa maneira, resta saber em qual etapa os times serão os favoritos.

Jogos da primeira rodada do Carioca

Todos os jogos serão realizados no domingo, 23 de janeiro de 2022. No entanto, a FERJ ainda não definiu os horários de cada um dos confrontos e muito menos das finais. Por isso, o calendário pode sofrer alterações até a reta final dos preparativos.

Confira os jogos da primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

Fluminense x Bangu

Volta Redonda x Vasco

Audax x Nova Iguaçu

Flamengo x Portuguesa

Boa Vista x Botafogo

Madureira x Resende

Entenda o Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca é dividido em duas etapas: o primeiro turno (a Taça Guanabara), e depois a Taça Rio, com disputa em semifinal e final.

Onze rodadas serão realizadas na Taça Guanabara com as doze equipes do futebol carioca. A melhor colocada em pontos ganhos será declarada a grande campeã, enquanto os times do 1º ao 4º lugar disputarão a semifinal do campeonato. Em caso de empate, os critérios serão o maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró e confronto direto respectivamente.

Na semifinal da Taça Guanabara, as quatro equipes disputam em jogos de ida e volta para saber quem avança de fase seguindo o sistema:

1º x 4º

2º x 3º

A final, então, encontra os dois vencedores das semis para definir o vencedor do Campeonato Carioca. Novamente, os confrontos serão realizados em ida e volta, onde o elenco com melhor campanha escolhe o mando de campo. Em caso de igualdade, quem tiver o maior saldo de gols ganha. Se nada mudar, a cobrança de pênaltis será necessária.

Do outro lado, a Taça Rio apresenta as equipes classificadas entre o 5º e o 8º lugares ao final das rodadas da Taça Guanabara.

5º x 8º

6º x 7º

Assim, quem vencer segue para a decisão em busca do troféu da Taça Rio.

Onde assistir ao Campeonato Carioca em 2022?

A emissora Record será a grande responsável por transmitir todos os confrontos do Campeonato Carioca no ano que vem para todo o estado do Rio de Janeiro. A emissora garantiu os direitos de transmissão até 2025, podendo exibir até 16 partidas sendo a primeira fase, semifinais, finais e as duas da Taça Rio.

Até o momento, de acordo com os sites Notícias da TV, a Record TV assinou com Silvio Luiz, Márcio Canuto e Renato Marsiglia para as transmissões. Além disso, Zé Luiz, Roberto Thomé, Bruno Piccinato, Janice de Castro e Rodrigo Hinkel também vão participar.

