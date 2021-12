Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (12/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A primeira partida pela final da Copa do Brasil será transmitida neste domingo, 12 de dezembro de 2021, após o programa de entretenimento Domingão com Huck, a partir das 17h30. Confira qual é o jogo que vai passar na Globo em seu estado hoje e como assistir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Uma partida vai dominar a tela da Globo hoje ao redor do país, domingo em 12 de dezembro de 2021. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil apresenta Atlético-MG e Athletico-PR em uma disputa pelo título, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Na Rede Globo, em todo o Brasil, a narração será de Luís Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores.

Além disso, a decisão também vai passar no SporTV, com a narração é de Rogério Corrêa e comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Lédio Carmona.

Atlético-MG x Athletico-PR – 17h30 – Globo (Todo o Brasil), SporTV e Premiere

Programação da Globo hoje – Domingo, 05/12/2021

Confira toda a programação da Rede Globo neste domingo e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance.. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação local

07:20 Pequenas Empresas & Grande Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – X-Men: Dias De Um Futuro Esquecido

14:45 Zig Zag Arena

16:00 Domingão com Huck

17:30 Futebol

19:30 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Domingo Maior – Max Max

00:55 Cinemaço – Planeta dos Macacos

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil?