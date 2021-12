Após o final do Campeonato Brasileiro, a última competição nacional será decidida nessa semana. Em partida de ida da final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebe o Athletico, no Mineirão, nesse domingo (12), às 17h30 (horário de Brasília). Depois, os mandos se invertem e o título será decidido na Arena da Baixada, em Curitiba, na quarta-feira (15), às 21:30. Já campeões na temporada (Galo com o Brasileiro e o Furacão com a Sul-Americana), os times ainda poderão levar muito mais dinheiro como premiação para casa. Por isso, confira quanto ganha o campeão da Copa do Brasil de 2021.

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil?

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time que for campeão da Copa do Brasil de 2021 pode ganhar até R$ 73,65 milhões como premiação. Como entraram diretamente na terceira fase da competição, o Galo e o Furação irá faturar, no máximo, R$ 71,15 milhões pela possível conquista. Quem perder a decisão ficará com R$ 38,15 milhões.

Confira como funciona a premiação da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 560 mil (grupo III), R$ 990 mil (grupo II) ou R$ 1,15 milhão (grupo I)

Segunda fase: R$ 675 mil (grupo III), R$ 1,07 milhão (grupo II) ou R$ 1,35 milhão (grupo I)

Terceira fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Os dois finalistas, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, estavam no grupo I (os 15 primeiros no ranking da CBF) no início da competição.

A Copa do Brasil é uma das copas que melhor premia em termos financeiros. Para efeito de comparação, veja alguns números de outras competições:

Copa Argentina: 7,5 milhões de pesos argentinos, equivalente a R$ 410 mil aproximadamente.

FA CUP (Inglaterra): 1,8 milhões de libras, cerca de R$ 13,4 milhões.

Coppa Italia (Itália): 2,7 milhões de euros, aproximadamente R$ 17,15 milhões.

Copa del Rey (Espanha): 3 milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões.

Faturamento de Atlético-MG e Athletico na temporada

Contando com as campanhas na Libertadores (semifinal) e Brasileirão (campeão), o Galo pode chegar a R$ 145 milhões como premiação na temporada de 2021. O torneio continental rendeu R$ 40,9 milhões e o título brasileiro R$ 33 milhões ao time mineiro.

Já o Furacão pode faturar na casa de R$ 120,95 milhões como premiação em 2021. Campeão da Sul-Americana, o time paranaense recebeu R$ 37 milhões pela conquista internacional. Em 14º no Brasileirão, a equipe ganhou R$ 12,8 milhões. Caso não seja campeão da Copa do Brasil, o Athletico irá chegar a R$ 87,95 como premiação.

Portanto, a premiação para o campeão da Copa é maior do que a do Campeão Brasileiro, o próprio Atlético-MG.

Onde assistir Atlético-MG x Athletico

O duelo entre Atlético-MG e Athletico no domingo, 12 de dezembro, às 17:30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rede Globo, canal de televisão aberta, para todo o país, do Sportv e do Premiere FC, canais da televisão fechada.

Campeão brasileiro, o Galo entrou com time quase todo reserva contra o Grêmio, na quinta-feira (9), em Porto Alegre e deve ter quase toda a força máxima para a final. Apenas Nathan Silva, que já jogou a competição pelo Atlético-GO, e Sasha, lesionado, não poderão disputar a decisão de domingo.

Assim como o time mineiro, o Furacão também poupou os titulares contra o Sport, em Recife, na quinta-feira e terá todo o elenco à disposição. Voltando de lesão, Renato Kayzer vai jogar a final.

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair e Allan; Zaracho, Nacho (Diego Costa) e Keno; Hulk. Técnico: Cuca.

Athletico: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner Vinícius; Nikão, David Terans e Renato Kayzer (Pedro Rocha). Técnico: Alberto Valentim.

