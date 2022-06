Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (19/06/2022)

O torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora da TV aberta vai exibir três confrontos de futebol, válidos pela décima terceira rodada do Brasileirão. Neste domingo, 19 de junho, os jogos vão começar a partir das 16h (Horário de Brasília), logo após o The Voice Kids. Descubra a agenda completa de futebol no seu estado para não perder nenhum lance.

Qual jogo vai passar na Globo hoje – domingo 19 de junho

Três jogos do Brasileirão vão passar na Globo hoje, domingo em 19 de junho de 2022, pela décima rodada do primeiro turno.

Começando a partir das 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília, a rodada apresenta grandes confrontos, incluindo um clássico paranaense, com transmissão para todos os estados do país.

O Coritiba recebe o Athletico Paranaense no Couto Pereira hoje. O embate promete bom futebol, principalmente porque o Furacão quer seguir vivo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com transmissão exclusiva para o estado do Paraná, a narração vai ser de Júlio Oliveira com comentários de Carlos Eduardo Lima e Nadja Mauad.

Para os estados de SP, GO, MT e MS, o jogo do Corinthians contra o Goiás é que será transmitido. Prepare o coração torcedor, porque o Timão pode retomar a liderança se vencer o duelo de hoje. Na TV Globo, Cléber Machado toma conta do microfone, enquanto Caio Ribeiro, Paulo Nunes e Salvio Spinola comentam.

Para os outros estados do país, o confronto entre Atlético MG e Flamengo será exibido. O clássico do futebol brasileiro traz grandes equipes em busca do melhor desempenho no Brasileirão. Luis Roberto vai narrar, enquanto Roger Flores, Fábio Junior e Sandro Meira Ricci comentam.

Atlético MG x Flamengo

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x Goiás

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP, GO, MT e MS) e Premiere

Coritiba x Athletico PR

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Globo (PR) e Premiere

Programação da Globo hoje

Com três jogos de futebol neste domingo, 19 de junho, acompanhe a programação completa da TV Globo. A emissora exibe os mesmos programas em todos os estados, com exceção dos eventos locais. Por isso, é preciso ficar atento com as alterações de cada federação do país.

Por isso, além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, fique alerta para saber qual jogo de futebol vai passar em seu estado.

05:45 Santa Missa

06:35 Programação Local

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:40 Temperatura Máxima – Bumblebee

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol BRASILEIRÃO SÉRIE A

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 No Limite – A Eliminação

23:40 Domingo Maior – Star Wars – O Último Jedi

Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol neste domingo (19/06)

