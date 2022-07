Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo (17/7)

É dia de futebol e o torcedor só quer saber de uma coisa: qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, 17 de julho, a emissora exibe quatro partidas de três divisões do Campeonato Brasileiro. Os jogos começam após o The Voice Kids, a partir das 16h (Horário de Brasília). Confira a programação completa e saiba qual é a agenda.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar quatro jogos hoje, neste domingo, 17 de julho de 2022. Com início às 16h, horário de Brasília, a emissora escolheu confrontos de três divisões do Brasileirão (A, B e C) para transmitir em diferentes estados do país.

Pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ou Série A, o jogo entre São Paulo e Fluminense tem transmissão para todo o país, menos para os estados de MG, PE, BA, PE e a cidade de Chapecó. O duelo da 17ª rodada marca o reencontro de Fernando Diniz com o tricolor, clube que dirigiu em 2019.

Já na Série B, dois jogos da 18ª rodada serão transmitidos. O primeiro é o embate entre Cruzeiro e Novorizontino, com exibição apenas para Minas Gerais, com promessa de bom futebol. Já o jogo entre Náutico e Chapecoense será transmitido para PE e a cidade de Chapecó.

Fechando a programação de qual jogo vai passar na Globo hoje, o confronto entre Vitória e Paysandu, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, vai passar nos estados de BA e PA. O duelo promete ser pegado para as duas partes.

São Paulo x Fluminense – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Globo (Menos MG, PE, BA, PE e Chapecó) e Premiere

Cruzeiro x Novorizontino – Brasileirão Série B

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo (MG), SporTV e Premiere

Náutico x Chapecoense – Brasileirão Série B

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Onde assistir: Globo (PE e Chapecó) e Premiere

Vitória x Paysandu – Brasileirão Série C

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, em Salvador

Onde assistir: Globo (BA e PA) e DAZN

Programação da Globo hoje

Com quatro partidas de futebol na programação da Globo neste domingo, 17 de julho de 2022, a emissora altera alguns dos principais programas na grade, para tornar a experiência do torneio ainda mais agradável.

No entanto, os canais e as afiliadas transmitem a mesma programação entre todos os estados, com exceção dos programas locais. Por isso, o torcedor deve ficar atento com as alterações de acordo com o estado que mora. Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, confira a programação neste domingo.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Os Incríveis 2

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Momentum

