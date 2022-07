Oito equipes disputam as quartas de final da maior competição do futebol sul-americano

Os confrontos das quartas de final da Libertadores já estão definidos! Com o fim das oitavas, as oito equipes, cinco delas brasileiras, garantiram o seu espaço em mais uma etapa importante na busca pelo título da maior competição de clubes do futebol sul-americano. Saiba quais são os jogos, o chaveamento e as datas.

Datas dos confrontos das quartas de final da Libertadores 2022

Os confrontos das quartas de final da Libertadores vão acontecer em 2, 3 e 4 de agosto (ida), e depois em 9, 10 e 11 de agosto (volta). Os horários ainda não estão definidos pela Conmebol.

Oito equipes estão vivas entre os confrontos das quartas de final da Libertadores. Cada uma delas venceu o seu jogo das oitavas para se classificar até a fase seguinte na competição sul-americana. Cinco delas, inclusive, são brasileiras.

Atheltico Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians se preparam para as quartas de final da Libertadores em busca da classificação para a semifinal. Daí, o caminho para o título fica cada vez mais próximo. O Fortaleza foi o único brasileiro que não avançou, derrotado pelo Estudiantes nos dois jogos das oitavas.

Confira os confrontos das quartas de final da Libertadores 2022. Os times da direita vão decidir em casa.

Athletico PR x Estudiantes – data a definir

Jogo de ida: Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

Jogo de volta: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Atlético MG x Palmeiras – data a definir

Jogo de ida: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte

Jogo de volta: Allianz Parque, em São Paulo

Corinthians x Flamengo – data a definir

Jogo de ida: Neo Química Arena, em São Paulo

Jogo de volta: Estádio do Maracanã, no Rio

Vélez x Talleres – data a definir

Jogo de ida: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Jogo de volta: Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba, na Argentina

Qual é o caminho das quartas para a semifinal na Libertadores 2022?

Com o chaveamento da Libertadores já definido, cada equipe já sabe qual será o caminho que terá de percorrer para chegar até a grande final da temporada.

A Conmebol determinou o calendário completo do mata-mata em maio, quando sorteou os dezesseis confrontos das oitavas de final. Assim, os torcedores já fazem contas para saberem quais serão os próximos adversários, incluindo os brasileiros.

Se o Athletico vencer o Estudiantes nas quartas de final, aí vai jogar contra Atlético Mineiro ou Palmeiras na semifinal da Libertadores. Do outro lado da chave, o ganhador de Flamengo e Corinthians enfrentará um oponente argentino na penúltima fase, Talleres ou Vélez.

Confira o chaveamento completo da Libertadores a seguir na imagem.

Qual é a premiação das quartas de final da Libertadores?

Os times que avançam para as quartas de final da Libertadores embolsam R$8 milhões, entregues pela Conmebol ao fim de cada rodada. Cada fase paga um valor diferente aos times que disputam, válido desde a fase de grupos até a final. Em cada nova fase esse número fica mais alto, por isso a importância da classificação em cada nova rodada. Na fina da Libertadores 2022, o campeão vai embolsar R$86,2 milhões, dinheiro fundamental para a renda do clube na temporada.

Quartas de final – R$8 milhões

Semifinal – R$10,7 milhões

Vice-campeão – R$32,3 milhões

Campeão – R$86,2 milhões

Onde assistir as quartas de final da Libertadores 2022?

Os confrontos das quartas de final da Libertadores tem transmissão dos canais SBT, ESPN e Conmebol TV, além do streaming Star + e o Facebook Watch, totalmente de graça aos usuários.

Pela TV aberta, o canal do SBT é a única maneira de acompanhar os jogos da competição. Sempre às terças, a emissora exibe sempre à noite um jogo por rodada para todos os estados do país.

Já na televisão apaga os canais da ESPN e Conmebol TV são os responsáveis por exibirem todos os confrontos da rodada, de acordo com o calendário da entidade. Basta sintonizar se o torcedor tiver o canal nas operadoras e curtir.

Online, o torcedor pode assistir de graça no Facebook Watch ou, então, pelo Star +, nos aplicativos para celular, tablet, computador ou smart TV.

