Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (10/08)

Quarta-feira é conhecido pelo torcedor como o dia do futebol na televisão aberta. Mas qual jogo vai passar na Globo hoje, 10 de agosto? As quartas de final da Libertadores tem grandes embates que vão definir as semifinais, enquanto não tem rodada do Brasileirão no meio da semana. Confira a programação completa e o que vai passar na emissora.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo não vai passar jogo de futebol hoje, quarta-feira em 10 de agosto de 2022.

Após o episódio inédito da novela Pantanal, será exibido o especial “Som Brasil Apresenta: Meu Nome É Thiago André”. para todos os estados do Brasil, a partir das 22h35, horário de Brasília. De acordo com a sinopse disponível no site da emissora, o programa, que está de volta na TV Globo, apresenta um novo formato com shows especiais e sempre reverenciando a música brasileira.

No programa desta quarta, o homenageado será Thiaguinho, que completa este ano 20 anos de carreira na música.

Durante a semana, a rodada das quartas de final da Copa Sul-Americana e a Libertadores estão acontecendo. No entanto, a emissora carioca não possui os direitos de transmissão das competições e, por isso, não passa futebol em sua programação na quarta-feira.

Apenas jogos da Série B do Brasileirão estão disponíveis. Entretanto, a emissora optou por não transmitir na TV aberta.

Qual é o próximo jogo que vai passar na Globo?

O Campeonato Brasileiro estará de volta para a programação da Globo no fim de semana com a 22ª rodada da primeira divisão no domingo, 14 de agosto. Serão dez jogos na rodada onde todas as vinte equipes entram em campo.

Com três jogos na faixa das quatro da tarde, a emissora vai passar em diferentes estados cada um deles, com equipes diferentes de transmissão.

Confira quais são os próximos jogos que vão passar na Globo.

Flamengo x Athletico PR

Domingo, 14/08 às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Ceará x Fortaleza

Domingo, 14/08 às 16h (horário de Brasília), na Arena do Castelão, em Fortaleza

São Paulo x RB Bragantino

Domingo, 14/08 às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo

Programação da Globo hoje

Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira em 10 de agosto, o torcedor também confere a programação completa da emissora. Sem jogos de futebol, a rede pode sofrer alterações diferentes em cada estado do país.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Sogra

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:25 Além da Ilusão

19:10 Jornal Local

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiago André

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

