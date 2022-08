Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores 2022

O Flamengo está classificado para a semifinal da Libertadores! Depois de vencer o Corinthians nos jogos das quartas de final por 3 x 0 no agregado, o Rubro-Negro garantiu o passaporte até a penúltima fase do torneio. Agora, o torcedor quer saber é quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores?

Fique ligado e confira o chaveamento da Libertadores no texto a seguir, além da data e como vai funcionar.

Flamengo na semifinal da Libertadores

Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores vai ser o Talleres ou o Vélez na semifinal da Libertadores em 2022. O duelo argentino está marcado para quarta-feira, 10 de agosto, com início às 21h30, pelo horário de Brasília.

O Rubro-Negro venceu o primeiro confronto das quartas de final por 2 x 0, na Neo Química Arena com gols de Gabigol e Arrascaeta. Para o jogo de volta, realizado na quarta-feira, 9 de agosto, o Flaemngo entrou em campo com o favoritismo do seu lado principalmente por jogar no Maracanã.

Com pressão total por parte da torcida rubro-negro, venceu por 1 x 0, gol de Pedro. O elenco carioca dominou completamente o duelo, deixando o rival sem espaços para completar jogadas ou sem ao menos tentar chegar em sua defesa. Com isso, está classificado para a semifinal da Libertadores de 2022.

O Flamengo chega a semifinal da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, disputou a final com o Palmeiras mas, com gol de Deyverson, perdeu o título.

QUARTAS DE FINAL:

Corinthians 0 x 3 Flamengo

Vélez x Talleres

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

SEMIFINAL:

Flamengo x Vélez/Talleres

Athletico PR/Estudiantes x Atlético MG/Palmeiras

Data das semifinais da Libertadores 2022 – Flamengo

As semifinais da Libertadores estão marcadas com os jogos de ida entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro, e em 6 e 7 de setembro os jogos de volta.

O calendário da competição foi definido pela Conmebol logo no início da temporada. Todas as datas, locais, sorteios e especificações foram determinadas pela própria entidade. Além disso, com a realização da Copa do Mundo no Catar em novembro e dezembro, o torneio teve de enxugar as datas das principais fases.

A final da Libertadores vai acontecer no sábado, 29 de outubro, com horário a ser definido pela Conmebol.

SEMIFINAIS:

30 de agosto e 1 de setembro (Jogos de Ida)

6 e 7 de setembro (Jogos de volta)

FINAL:

29 de outubro (Sábado)

Premiação

A premiação na semifinal da Libertadores é de R$10,2 milhões, de acordo com o portal Marketing Esportivo. Apenas quatro equipes podem se classificar para a semifinal, a penúltima fase da competição sul-americana.

Em cada nova fase que os times se classificam na Libertadores, um novo valor é entregue pela Conmebol como forma de gratificação pelo esforço dentro de campo. Além disso, o valor aumenta significativamente em cada nova etapa, entregues desde a fase de grupos até a final, para o campeão e o segundo lugar.

O valor das oitavas de final fica em 5 milhões de reais, segundo o site Marketing Esportivo. Já nas quartas esse número sobe para R$ 7,7 milhões. Depois, na semifinal, o número vai de 10 milhões de reais até a final, onde o campeão embolsará aproximadamente 82 milhões.

Confira todos os valores da premiação da Libertadores em 2022.

Oitavas de final – R$ 5 milhões (US$ 1.05 milhão)

Quartas de final – R$ 7,7 milhões (US$1.5 milhão)

Semifinal – R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

Campeão – R$ 82 milhões (US$ 6 milhões)

Vice-campeão – R$ 30 milhões (US$ 16 milhões)

