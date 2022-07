Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (13/7)

Emissora já preparou a programação nesta quarta-feira, 13 de julho, para todos os estados do Brasil

É dia de futebol! O torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 13 de julho, a emissora vai transmitir dois confrontos da rodada das oitavas de final na Copa do Brasil, logo após o capítulo inédito da novela Pantanal, às 21h30 (Horário de Brasília). Confira todas as informações e saiba como assistir aos jogos.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos hoje, quarta-feira em 13 de julho de 2022.

Na rodada de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians visita o Santos nesta quarta, buscando garantir-se nas quartas da competição. Com a vantagem do primeiro confronto, o Timão espera manter o resultado.

A transmissão do jogo do Santos e Corinthians hoje na Globo tem a narração de Cléber Machado com comentários de Ana Thaís Matos, Roger Flores e Salvio Spinola. A partida vai passar somente nos estados de SP e PR.

Outro confronto que será realizado nesta quarta-feira é entre Flamengo e Atlético MG para todos os estados do Brasil, menos para SP e PR. Com vantagem, o Galo espera manter o resultado em seu favor para carimbar o passaporte até as quartas de final.

A narração será de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Júnior e Sandro Meira Ricci.

Santos x Corinthians

Data: 13/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo (SP e PR), SporTV 2 e Premiere

Flamengo x Atlético MG

Data: 13/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Menos para SP e PR), SporTV e Premiere

Programação da Globo hoje

Confira a programação completa da Globo hoje, quarta-feira em 13 de julho de 2022, durante a manhã, tarde e a noite em dia de futebol. É importante relembrar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Férias Da Família Johnson

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

