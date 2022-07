Transmissão jogo do Flamengo e Atlético MG hoje DE GRAÇA (13/7)

É clássico na Copa do Brasil! Confira onde assistir a transmissão jogo do Flamengo e Atlético MG hoje e fique atento para não perder nenhum lance! Nesta quarta, 13 de julho, as equipes se enfrentam pelas oitavas de final, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com transmissão pela TV aberta, confira onde assistir o jogo de hoje.

COMO ESTÃO AS EQUIPES PARA O JOGO DE HOJE NA COPA DO BRASIL?

Depois de marcar sete gols contra o Tolima na Libertadores, o Flamengo chega para disputar o jogo desta quarta-feira com muita confiança. Sob o comando de Dorival Junior, o Rubro-Negro deve manter o time titular com Pedro e Gabigol no ataque, já que Bruno Henrique está machucado. Para se classificar, o Mengo precisa marcar dois gols ou mais, além de torcer para o rival não fazer mais. No fim de semana, o clube perdeu para o Corinthians na última rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Atlético tem a vantagem depois de vencer por 2 a 1 em casa, no Mineirão. O elenco mineiro vem de empate com o São Paulo no fim de semana, pelo Brasileirão, e por isso o técnico Antonio Mohamed mostra-se um pouco preocupado com o desempenho dos jogadores e principalmente com o provável cansaço físico, principalmente pela vasta agenda dos últimos dias. Um empate classifica o Galo, enquanto os mineiros já carimbaram a classificação para as quartas da Libertadores.

Transmissão jogo do Flamengo e Atlético MG hoje

O jogo do Flamengo x Atlético MG hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere a partir das 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Pode comemorar torcedor, porque o clássico vai ser transmitido na TV aberta! O canal da Globo exibe a partida para todo o país, menos aos estados de SP e PR, de graça e ao vivo. A narração será de Luis Roberto.

Para o torcedor que mora entre os dois estados, a opção é curtir a Copa do Brasil através dos canais SporTV ou Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, o streaming do Globo Play também retransmite a partida para os assinantes.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir transmissão jogo do Flamengo e Atlético MG hoje: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Prováveis escalações de Flamengo e Atlético MG:

Arrascaeta está de volta, enquanto Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Diego Alves são os desfalques do técnico Dorival Junior.

Escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Arrascaeta, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.

Keno e Dodó são baixas para o técnico Turco Mohamed.

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Otávio (Jair), Zaracho, Nacho; Hulk e Eduardo Vargas.

Como foi o jogo de ida na Copa do Brasil?

O primeiro jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro foi equilibrado. Cumprindo a promessa de bom futebol em campo, as equipes mostraram o melhor dos seus lados ofensivos na briga pela vitória.

No apito final, o Galo levou a melhor por 2 a 1, com gols de Hulk e Ademir, enquanto Lázaro descontou.

Confira os momentos do jogo de ida na Copa do Brasil.

Quais os jogos de hoje na Copa do Brasil?

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quatro jogos acontecem nesta quarta, 13 de julho de 2022.

Cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo e, por isso, o torcedor deve ficar ligado se quiser acompanhar cada um dos embates ao vivo pela televisão ou online.

Este são os jogos de volta e, por isso, a classificação determinará quem serão os oito sortudos que disputarão a próxima fase do torneio. Lembrando que é o sorteio da CBF que definirá os confrontos e os mandos.

A seguir, confira todos os jogos de hoje na Copa do Brasil.

Goiás x Atlético GO – 19h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Ceará x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Santos x Corinthians – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

Flamengo x Atlético MG – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere) – Transmissão jogo do Flamengo e Atlético MG hoje

