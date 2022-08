Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de terça (02/08)

Com a rodada da Libertadores, o torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira em 2 de agosto de 2022. A emissora transmite uma partida das quartas de final a partir das 21h30 (horário de Brasília), logo após o capítulo inédito de Poliana Moça. Todas as informações da programação você confere a seguir.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O canal do SBT vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo hoje, terça-feira em 2 de agosto, pela Copa Libertadores da América. A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília).

Válido pelo jogo de ida nas quartas de final da Libertadores, o confronto vai definir quem garante a vantagem no duelo da competição. A partida será na Neo Química Arena, casa do Corinthians, com promessa de arquibancadas lotadas e muita torcida.

A partida será transmitida para todos os estados do Brasil, tanto no canal principal como para afiliadas. O jogo começa logo após o episódio inédito da novela Poliana Moça, às nove e meia da noite, e vai contar com narração de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos.

O SBT também retransmite ao vivo em seu site e aplicativos.

Corinthians x Flamengo – Copa Libertadores da América 2022

Data: 02/08/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT, site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir SBT online hoje?

O site do SBT transmite as imagens do jogo do Corinthians e Flamengo hoje. Basta acessar o site (www.sbt.com.br), procurar pelo ícone AO VIVO, escrito em branco e vermelho no lado esquerdo superior. Ao clicar, o torcedor deve clicar no player e assistir a transmissão.

A transmissão é completamente gratuita e o torcedor não paga nada para acompanhar através do site. É possível acessar pelo computador, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Outra opção é o aplicativo SBT Vídeos, disponível no Android e iOS.

Programação do SBT hoje

Além de saber qual jogo vai passar no SBT hoje, a programação do canal nesta terça-feira, 2 de agosto de 2022, também está disponível com a rodada da Libertadores.

É importante ficar atento em mudanças na rede de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

