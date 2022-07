Classificação F1 2022 atualizada após GP da Hungria

Vinte e duas provas serão realizadas na temporada 2022, com os pilotos disputando ao redor do mundo

O Grande Prêmio da Hungria teve a vitória de Max Verstappen, na Red Bull, na temporada da Fórmula 1. O resultado movimentou ainda mais a classificação F1 2022, com a disputa pelo título entre o holandês e Leclerc. No Campeonato de Construtores, as equipes continuam na busca pelo troféu e o prêmio milionário em dinheiro.

Confira a classificação geral dos pilotos e das equipes atualizada.

Classificação F1 2022 dos pilotos

Treze provas já foram realizadas na temporada 2022 da Fórmula 1. Max Verstappen lidera com folga a competição dos pilotos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, se mantém na vice-liderança. Com a vitória neste domingo, o monegasco conseguiu diminuir a diferença.

Também aparecem bem na competição do Mundial os pilotos Carlos Sainz, George Russell, Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Confira a Classificação F1 2022 do pilotos atualizada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 258 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 178 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 173 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 158 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 156 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 146 pontos

7 Lando Norris (McLaren) – 76 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 58 pontos

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

10 Ferando Alonso (Alpine) – 41 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

13 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 16 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 16 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 4 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 3 pontos

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Classificação de equipes na F1 2022

As equipes da Fórmula 1 disputam o Campeonato de Construtores. Ao fim da temporada, o time que permanecer em primeiro lugar fatura o título de equipe campeã da Fórmula 1. Confira então a tabela atualizada dos times.

1 Red Bull– 431

2 Ferrari – 334

3 Mercedes – 304

4 Alpine – 99

5 McLaren – 95

6 Alfa Romeo – 51

7 Haas – 34

8 AlphaTauri – 27

9 Aston Martin – 20

10 Williams – 3

Próxima corrida da Fórmula 1 2022

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Bélgica, a décima quarta da temporada. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida, realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022, no Circuito de Spa-Francorchamps, na cidade belga de Stavelot.

No mês de agosto, a Fórmula 1 tem uma pausa e retorna somente no fim do mês. Confira o calendário da Fórmula 1 completo em 2022 nas próximas corridas.

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Lembrando que serão 22 corridas na temporada, com o GP da Rússia cancelado após a invasão das tropas russas na Ucrânia Até aqui Verstappen venceu oito provas, enquanto Leclerc ganhou três, Perez e Sainz uma para cada.

+ Por que os pilotos de F1 se pesam depois da corrida? Entenda a regra