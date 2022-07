Qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira? (26/07)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje? Para a alegria do torcedor, a emissora exibe uma partida da Copa América Feminina nesta terça-feira, 26 de julho, a partir das 21h (Horário de Brasília), logo após o capítulo inédito de Poliana Moça. Confira todas as informações no texto a seguir.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O canal do SBT transmite o jogo do Brasil e Paraguai hoje, pela semifinal da Copa América Feminina, a partir das 21h (Horário de Brasília).

Pela semifinal do torneio de futebol feminino, as seleções disputam a vaga para a grande final. A Seleção Brasileira busca o oitavo troféu, enquanto as paraguaias querem o primeiro. O torcedor deve ficar atento para não perder nenhum momento da disputa.

Disponível para todos os estados do Brasil, a emissora do SBT transmite a partida nesta terça com narração de Téo José, comentários de Erika, Mauro Beting e Nadine Basttos. Se preferir, pode assistir ao jogo online pelo site do SBT (www.sbt.com.br) ou pelo aplicativo SBT Vídeos.

Brasil x Paraguai – qual jogo vai passar no SBT hoje

Data: 26/07/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir SBT online?

O site do SBT retransmite a programação ao vivo em seu site oficial (www.sbt.com.br). A transmissão é de graça e ao vivo, de acordo com o estado e a cidade do torcedor que acessar o conteúdo.

Basta entrar no site, seja pelo computador, tablet ou celular, clicar no AO VIVO escrito em vermelho e branco, esperar o player carregar e, assim, acompanhar a programação por onde e como quiser.

Lembrando que o jogo do Brasil feminino hoje ao vivo será transmitido com a mesma narração do canal principal.

Programação do SBT hoje

Além de saber qual jogo vai passar no SBT hoje, confira a programação completa da emissora nesta terça-feira, 26 de julho de 2022. Isso porque com a transmissão do futebol feminino, a emissora alterou os horário da tarde e durante a noite.

Por isso, o torcedor deve ficar atento em todas as mudanças de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:00 Copa América Feminina

23:00 Programa do Ratinho

23:45 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

