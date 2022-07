Favoritos da Copa do Brasil: quais as apostas na reta final

Quem são os favoritos da Copa do Brasil em 2022? Agora que a competição está na reta final, as apostas estão mais acirradas. Entre os times que ainda estão na disputa para vencer o campeonato estão o Flamengo, Fluminense, São Paulo, América-MG, Corinthians, Fortaleza, Atlético-GO e Athletico-PR. Veja como está a disputa entre os favoritos ao título na Copa do Brasil.

Favoritos da Copa do Brasil em 2022

Flamengo é um dos Favoritos da Copa do Brasil em 2022 – Tricampeão da Copa do Brasil, o Flamengo segue em busca do quarto troféu em 2022, sendo um dos times favoritos ao título da Copa do Brasil deste ano.

O clube parece ter se encontrado com o treinador Dorival Júnior, que vem desempenhando um bom papel, com classificações às quartas tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. As esperanças de vencer o torneio para o time rubro-negro carioca tem aumentado a cada jogo. Inclusive, nas oitavas de final, o Flamengo já conseguiu tirar o Atlético-MG do caminho.

O Galo foi o último campeão da Copa do Brasil e, na ocasião, eliminou o Flamengo da competição. Esse ano, foi a vez do time carioca dar o troco.

O Rubro-negro se garantiu fase seguinte após ter perdido na ida por 1 a 0 e vencido por 2 a 0 no jogo de volta, no Maracanã lotado.

Após o sorteio da Copa do Brasil, ficou definido o cruzamento do Flamengo contra o Athletico-PR, mais um desafio para o clube carioca.

Corinthians – Assim como o Flamengo, o Corinthians também tem três conquistas da Copa do Brasil, nos anos de 1995, 2002 e 2009.

Mas não é só pelo histórico que o Timão se credencia como favorito ao título deste ano. Nas oitavas de final, o Corinthians não tomou conhecimento do rival Santos e goleou por 4 a 0 na Neo Química Arena logo no jogo de ida.

Na volta, a derrota por 1×0 não foi suficiente para tirar a classificação segura da mão do Timão. Agora nas quartas, o Alvinegro duela contra o Atlético-GO nos dias 27 de julho e 17 de agosto.

São Paulo – Apesar de ser um dos maiores campeões do futebol brasileiro, o São Paulo nunca teve a honra de erguer uma taça da Copa do Brasil.

Em 2022, porém, o Tricolor Paulista larga como favorito. Um dos motivos que ratifica a posição do São Paulo como candidato ao título é o fato de ter eliminado outro gigante, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores.

Ao derrotar o Verdão nos pênaltis, o São Paulo derrubar um dos concorrentes mais fortes e chega com bastante moral às quartas de final. O próximo duelo pela competição será diante do América-MG, em dois jogos. A ida no dia 28 de julho e a volta em 18 de agosto

Onde vai passar a final da Copa do Brasil? Veja onde assistir jogos

A final da Copa do Brasil 2022 está marcada para os dias 12 e 19 de outubro, sendo a partida de decisão disputada em caráter de ida e volta. Os dois finalistas serão conhecidos em setembro, após os jogos da semifinal. Quem tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil é o Grupo Globo. Sendo assim, os jogos estão sendo transmitidos pela Premiere e SporTV (canais fechados). Na TV aberta, a Rede Globo faz as transmissões.

A novidade, no entanto, é que em 2022, o Grupo Globo fechou uma parceria com a Amazon Prime Video. A plataforma, assim, tem o direito de transmitir até 36 partidas da Copa do Brasil.

O conteúdo pode ser assistido pelos assinantes da Prime sem custo adicional, apenas pagando a mensalidade do streaming.

As partidas da final serão exibidas na TV Aberta. Elas ocorrem nos dias 12 e 19 de outubro, no horário da noite.

Quanto ganha o vencedor da Copa do Brasil 2022?

Cerca de 60 milhões de reais serão destinados ao time campeão da Copa do Brasil 2022. O vice-campeão ficará apenas com R$ 25 milhões como prêmio.

Vale lembrar, no entanto, que a premiação da Copa do Brasil é feita de acordo com cada fase avançada. Nas primeiras fases, os valores são estabelecidos pelo Ranking Nacional de Clubes, enquanto na fase das eliminatórias, os times que chegam às oitavas de final, por exemplo, já recebem 3 milhões de reais, independemente de que grupo façam parte; quem passa para a fase seguinte, recebe R$ 3,9 milhões.

Valores da premiação da Copa do Brasil 2022:

1ªfase: 80 clubes

– Grupo 1: R$ 1,27 milhão

– Grupo 2: R$ 1,09 milhão

– Grupo 3: R$ 620 mil

2ªfase: 40 clubes

– Grupo 1: R$ 1,5 milhão

– Grupo 2: R$ 1,19 milhão

– Grupo 3: R$ 750 mil

3ªfase: 32 clubes

– Grupo 1: R$ 1,9 milhão

– Grupo 2: R$ 1,9 milhão

– Grupo 3: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: 16 clubes

– Grupo 1: R$ 3 milhões

– Grupo 2: R$ 3 milhões

– Grupo 3: R$ 3 milhões

Quartas de final: 8 clubes

– Grupo 1: R$ 3,9 milhões

– Grupo 2: R$ 3,9 milhões

– Grupo 3: R$ 3,9 milhões

Semi: 4 clubes

– Grupo 1: R$ 8 milhões

– Grupo 2: R$ 8 milhões

– Grupo 3: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões