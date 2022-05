Quando Bianca e o professor ficam juntos na novela O Cravo e a Rosa?

Com a reprise de O Cravo e a Rosa (2001) no ar, os espectadores estão ansiosos para relembrar quando Bianca (Leandra Leal) e o professor Edmundo (Ângelo Antonio) ficam juntos. A mocinha descobre que quem escreve as cartas de amor não é Heitor (Rodrigo Faro) e se apaixona pelo verdadeiro autor das poesias.

Quando Bianca e o professor ficam juntos?

Bianca e o professor Edmundo ficam juntos apenas no capítulo final da novela. Os dois se casam e vivem felizes para sempre. Já Heitor passa a vir de golpes ao lado de Marcela (Drica Moraes).

No começo da novela, Bianca está em um relacionamento com Heitor. O que ela não sabe é que o rapaz está interessado somente no dinheiro dela. Descontente com o pouco carinho que recebe do namorado, ela pede para que ele seja mais romântico.

É então que Heitor pede para Edmundo que escreva cartas para Bianca em seu nome. A mocinha passa um bom tempo sendo enganada pelo namorado ganancioso, até que descobre que ele não é o verdadeiro autor das belas palavras que recebia. A irmã de Catarina (Adriana Esteves) fica decepcionada e se afasta tanto do esportista como do professor.

Bianca perceberá que está apaixonada pelo autor das cartas e decide ir atrás do professor. Após trocarem declarações de amor, os dois selam a união com um beijo.

Porém, o casal vai ter que passar por Heitor, que não desiste de se casar com a loira. Ele arma para conseguir separá-la do professor e consegue – ele invade o quarto da mocinha e a agarra à força, e seu pai flagra toda a situação. Seguindo os costumes conservadores da época, uma mulher ser pega com um homem sozinha em seu quarto era um escândalo. Assim, o banqueiro obriga que os dois se casam.

Bianca é salva por Cornélio (Ney Latorraca), que ajuda o personagem de Ângelo Antonio a descobrir a verdade. É então que Bianca e Edmundo se livram de vez de Heitor e terminam a novela juntos.

Final de Heitor e Marcela em O Cravo e a Rosa

O final de Heitor em O Cravo e a Rosa é ao lado de Marcela. O esportista ficará sem nada ao terminar o relacionamento com Bianca e não poderá usufruir do dinheiro da mocinha como havia planejado.

Marcela também fica na falência após descobrir que Joaquim (Carlos Vereza) não deixou nada para ela. Antes de morrer, o ricaço deixou um testamento passando todo o seu patrimônio para o porquinho de estimação de Januário (Taumaturgo Ferreira). Quando Marcela descobre, ela rapidamente dá um jeito de comprar o animal de estimação para ficar com o dinheiro.

Entretanto, o porco de estimação não herdou nada – na verdade, Joaquim instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Marcela fica na miséria assim como Heitor, e os dois formam uma dupla de trapaceiros que fingem ser irmãos para roubar dinheiro de jogadores de pôquer.

