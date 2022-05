Qual novela vai substituir O Cravo e A Rosa? Vote!

A exibição de O Cravo e a Rosa (2000) ainda está na metade da história, mas já há especulações sobre títulos que podem ocupar a faixa de horário após o fim da reprise. Enquanto a Globo não anuncia qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa, deixe sua opinião nos comentários sobre o folhetim que deve ir ao ar mais uma vez.

Os títulos foram escolhidos com base nas maiores audiências da faixa das 18h e nomes cotados por veículos de imprensa.

Qual novela vai substituir O Cravo e A Rosa? Cabocla está cotada

Cabocla (2004) pode ser a novela que vai substituir O Cravo e A Rosa, de acordo com informações do TV História. Ainda não há confirmação oficial da emissora. Em sua exibição original, foram 34 pontos de média.

O folhetim foi escrito por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa foi exibido entre maio e novembro de 2004 no horário das 18h, com 167 capítulos. A história gira em torno da disputa por terras entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), e o romance entre a cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e o jovem advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), um rapaz inconsequente que muda de comportamento ao se apaixonar pela moça inocente da zona rural da Vila da Mata. A trama se passa em 1918.

Cheias de Charme – Qual novela vai substituir O Cravo e A Rosa?

Cheias de Charme (2012) é uma das novelas que podem substituir O Cravo e A Rosa, de acordo com especulações da web. O folhetim escrito por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira foi um dos maiores sucessos do horário das sete, com média de 30 pontos.

A trama conta a história de Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), três empregadas domésticas que se conhecem por acaso em uma delegacia. Cansadas da vida que levam, elas formam um grupo musical, as “Empreguetes”, e viram celebridades. A novela já foi reprisada pelo Vale a Pena Ver De Novo em 2016.

Novelas com grande audiência: Sinhá Moça

Sinhá Moça, exibida em 2006, conseguiu fechou com média de 33 pontos em sua exibição original, um dos melhores resultados das novelas das 18h dos anos 2000. O folhetim de Benedito Ruy Barbosa é um remake da trama de mesmo nome de 1986.

A novela se passa em 1886 e conta a história de Sinhá Moça (Débora Falabella), filha da submissa Cândida (Patrícia Pillar) e do poderoso coronel Ferreira (Osmar Prado), dono de muitas terras e escravocrata. A protagonista tem ideias abolicionistas, que vão de encontro com as do pai. Ela se apaixona por Rodolfo (Danton Mello), um rapaz que pensa como ela, mas finge ser monarquista e defensor da escravidão para conquistar a confiança do coronel.

O Profeta

O Profeta (2007) foi escrita por Ivani Ribeiro e também fez sucesso no horário das 18h, com média de 32 pontos de audiência.

O folhetim conta a história de Marcos (Thiago Fragoso), um jovem que tem o dom de prever o futuro. Os pais do garoto não dão muita importância para a clarividência dele. Cleide (Nicette Bruno) passa pela fazenda da família e percebe o dom do menino, e diz que ele terá que escolher entre o caminho da luz e o da vaidade. Quando ele se torna adulto, se apaixona por Sônia (Paolla Oliveira).

Estrela-Guia

Estrela-Guia foi exibida em 2001 e conseguiu média de 30 pontos na faixa das 18h. O folhetim é de autoria de Ana Maria Moretzsohn.

O romance entre o jovem urbano Tony (Guilherme Fontes) com Cristal (Sandy), uma menina criada em uma comunidade alternativa do interior de Goiás, é o principal ponto da história. Um mapa astral feito pelos pais da adolescente mostra que o destino dela está ligado ao de Tony.

+ O que acontece no casamento de Bianca e Heitor em O Cravo e a Rosa