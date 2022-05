Quando começa o Masterchef 2022: temporada estreia em maio

Reality show contará com duas temporadas no mesmo ano.

Maio está cheio de novidades e é quando começa o Masterchef 2022. A nova temporada é a nona da versão brasileira do programa e coloca participantes sem experiência em cozinhas profissionais para duelar pelo posto de campeão. A exibição semanal do reality show será nas terças-feiras na Band.

Quando começa o Masterchef 2022?

O Masterchef Brasil 2022 vai começar no dia 17 de maio e será exibido a partir das 22h30, depois do programa Faustão na Band. A data já foi confirmada pela emissora do reality show culinário e por isso tem poucas chances de ser alterada até o início da nova temporada.

Não haverá mudança na bancada de jurados, Henrique Fogaça e Erick Jacquin continuam pelo nono ano seguido e Helena Rizzo vai completar sua segunda edição. A chef ocupa o lugar que já foi de Paola Carosella.

A temporada que vai estrear em maio será composta apenas por cozinheiros amadores, mas 2022 ganhará duas edições. Quando a atual edição for finalizada, o público vai acompanhar a competição entre os chefs profissionais. A Band informou que as gravações da disputa entre os chefs acontecerá entre junho e julho deste ano. A data de estreia ainda não foi revelada.

Quem já venceu o Masterchef Brasil?

Oito participantes já levaram o prêmio de campeão do Masterchef para casa. Em seis temporadas o título foi parar nas mãos de mulheres, apenas dois vencedores do reality show culinário foram homens.

A edição de 2020 contou com algumas mudanças por conta da pandemia. Invés de ter um elenco fixo como em outras edições, o programa optou por ter participantes diferentes a cada semana e levou os melhores de cada etapa para a grande final. Em 2021, a competição voltou ao formato normal, o que continua no Masterchef que começa em maio de 2022.

Isabella Scherer – 2021

Anna Paula Nico – 2020

Rodrigo Massoni – 2019

Maria Antônia Russi – 2018

Michele Crispim – 2017

Leonardo Young – 2016

Izabel Alvares – 2015

Elisa Fernandes – 2014

Agora que sabe quando começa o Masterchef 2022, relembre os detalhes da última edição do programa culinário da Band:

Como se inscrever no Masterchef?

Caso seja um cozinheiro amador, você não poderá participar da edição de 2022 e precisará se inscrever para 2023. No entanto, se você for um profissional da área gastronômica, ainda tem chance de aparecer na televisão em 2022.

Para ter a chance de ser um participante, você precisar acessar a página: https://inscricao.band.uol.com.br/.

Em seguida você vai informar de qual versão do reality show quer participar. Você deve apertar o botão “cozinheiros amadores” ou “cozinheiros profissionais”. É necessário ter no mínimo 18 anos e ter disponibilidade de gravar na cidade de São Paulo durante alguns meses.

Você fará um vídeo de no máximo 15 minutos para a produção do programa. Se apresentará e fará uma receita durante a gravação. Será necessário informar os processos que usou na preparação do prato. Não é preciso ter edição profissional. Coloque o vídeo no Youtube e informe o link da publicação durante o processo de inscrição.

Depois será necessário passar informações pessoais como nome completo, endereço, telefone, entre outros dados. Responda as perguntas do formulário, conte um pouco sobre sua vida, carreira, família, amor pela cozinha e então envie a inscrição no final da página.

