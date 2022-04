Onde foi gravado No Limite 2022 e o que sabemos sobre a nova edição

Uma nova temporada do reality show de sobrevivência da TV Globo estreia no dia 3 de maio e ficará nas telinhas até meados de julho. Além da troca de apresentador, o programa também mudou onde foi gravado No Limite 2022. Os cenários desta temporada são diferentes dos mostrados no ano passado, mas já foi cenário para o reality na edição de 2009.

Onde foi gravado No Limite 2022?

O No Limite 2022 foi gravado no Ceará. O local exato em que as filmagens aconteceram foi na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, segundo o Notícias da TV. A cidade fica a cerca de duas horas da capital do estado, Fortaleza. O lugar já foi cenário para as competições do reality show na temporada de 2009, que na época era comandado pelo apresentador Zeca Camargo.

Em um raio de 10km da praia onde foi gravado o No Limite 2022, também estão outros lugares paradisíacos para quem deseja visitar, como a Praia de Águas Belas, a Praia de Barra Nova e a Praia da Caponga.

Em 2021, o No Limite foi gravado no Ceará, porém, em outra praia. As competições entre os participantes do ano passado aconteceram em Barra da Sucatinga. O local também fica a cerca de 1 hora e meia a 2 horas de distância da capital do estado.

Assim como o local onde foi gravado o No Limite 2022 repete cenários da temporada de 2009, o lugar escolhido em 2021 revisitava o espaço das filmagens da primeira temporada do reality show de sobrevivência, lá no começo dos anos 2000.

De que dia vai passar o No Limite 2022?

O No Limite 2022 já foi gravado e vai passar de terça-feira e quinta-feira, depois da novela Pantanal, por volta das 22h30. Nestes dois dias, os programas vão exibir provas, convivência entre os participantes e eliminações. Já aos domingos, depois do Fantástico, haverá um especial ao vivo com Ana Clara. A apresentadora vai entrevistar os dois eliminados da semana em um bate-papo sobre o reality show.

Para assistir de graça, acompanhe tudo pela TV Globo. Caso prefiro assistir a qualquer hora na íntegra, é possível com o catálogo da Globoplay, no entanto, neste caso será necessário ser assinante da plataforma.

Quem é o novo apresentador do No Limite 2022?

O novo apresentador do No Limite é Fernando Fernandes, paulista de 41 anos de idade. O famoso substitui André Marques, que esteve a frente apenas da quinta temporada do programa.

Fernando Fernandes se tornou conhecido do público ao participar da segunda edição do Big Brother Brasil, em 2001. Ele ficou pouco tempo no confinamento e foi eliminado logo na terceira semana de programa, mas foi o suficiente para ficar famoso. Na época ele atuava como boxeador e modelo.

Em 2009, Fernando sofreu um acidente de carro e perdeu os movimentos da cintura para baixo. Como sempre amou o mundo dos esportes, não abandonou a paixão e se adaptou. O famoso então ingressou no mundo dos paratletas e se tornou referência na canoagem. Ele é tetracampeão mundial na modalidade.

Além de ter gravado o No Limite, em 2022 ele também apresenta outro programa, o Caminhos do Vento no canal OFF. A atração é sobre o kitesurfe.

Quando é o prêmio do No Limite?

O prêmio do No Limite 2022 é de R$ 500 mil, o mesmo valor do ano passado. Essa quantia é dada ao vencedor desde a quarta edição do reality show de sobrevivência. Antes, o prêmio era menor.

A final será ao vivo nos Estúdios da Globo em julho e o público é quem vai decidir o nome do participante que vai levar a bolada para casa por meio de uma votação no Gshow.

No ano passado, o segundo lugar recebeu R$ 100 mil e o terceiro colocado ficou com R$ 50 mil. Os dois finalistas conquistaram suas vagas com a última prova da temporada, já o terceiro lugar foi definido em uma votação pelos participantes da edição.

Veja quem já venceu o No Limite e quanto cada participante ganhou:

No Limite 1 – Elaine Cosmo de Melo – R$ 300 mil e um carro

No Limite 2 – Léo Rassi – R$ 100 mil e um carro

No Limite 3 – Rodrigo Trigueiro – R$ 300 mil

No Limite 4 – Luciana Araújo – R$ 500 mil

No Limite 5 – Paula Amorim – R$ 500 mil

Agora que você já sabe onde foi gravado No Limite 2022, relembre como foi a grande final da quinta edição do programa:

