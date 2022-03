Quando começa o Power Couple 2022 e quem vai participar

A sexta temporada do reality show de casais da Record está confirmada e deve chegar ao nas telinhas em maio. Adriane Galisteu segue no comando da atração, que deve contar mais uma vez com influenciadores, artistas e ex-BBB’s no elenco, então veja quando começa o Power Couple 2022.

Quando começa o Power Couple 2022?

A previsão é de que o Power Couple 2022 começa em 2 de maio na faixa das 22 horas, de acordo com informação apurada pelo portal Observatório da TV. Como de costume. A emissora, no entanto, não confirma a data.

Essa será a sexta temporada do reality show. A competição segue comandada por Adriane Galisteu, que agradou o público no ano passado – a loira foi tão bem recebida que foi escalada para apresentar também A Fazenda. Ela substitui Gugu Liberato, falecido em 2019, apresentador do programa entre 2017 e 2018.

No ano passado, o reality foi vencido por Matheus Yurley e Mari Matarazzo, ambos influenciadores digitais. Entretanto, de acordo com Léo Dias, do jornal Metrópoles, o casal foi atingido pela “maldição do Power Couple” e estaria prestes a se separar. Eles estão juntos desde 2017.

Os outros vencedores do programa foram Nicole Bahls e Marcelo Bimbi (2019), Tati Minerato e Marcelo Galatico (2018), Nayara Justino e Cairo Jardim (2017) e Laura Keller e Jorge Sousa (2016). Apenas Nayara e Cairo seguem juntos – todos os outros colocaram um fim na relação após a participação no programa.

Quem vai participar?

Ainda não há data para a divulgação da lista oficial dos participantes do Power Couple Brasil 2022, mas a jornalista Fábia Oliveira, do portal Em OFF, já apontou alguns possíveis nomes. São eles:

Flay e Pedro Maia – A cantora ficou famosa por participar do BBB 20, enquanto seu parceiro é modelo. Os dois estão juntos desde janeiro de 2021 e ficaram noivos em outubro do mesmo ano.

Sarah e Lucas Viana – A loira também é ex-BBB e foi uma das protagonistas da edição de 2021. Ela começou a namorar Lucas Viana, ex-Fazenda e influenciador digital, um pouco depois de sua eliminação no programa. Os dois vivem um relacionamento iôiô, com muitas idas e vindas até agora.

Caio Afiune e Waléria Mota – O fazendeiro do BBB 21 também está na lista dos possíveis cotados. Ele é casado com Waléria há seis anos, e juntos os dois são pais da pequena Manuella. Depois da passagem do marido pela casa mais vigiada do Brasil, a moça se tornou influenciadora digital.

Kelly Key e Mico Freitas – Cantora muito famosa no início dos anos 2000, Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas desde 2004. Os dois são pais de Jaime e Arthur. A artista tem outra filha, Suzanna, fruto do relacionamento com Latino.

Dani Souza e Dentinho – Quem também deve estar no programa é o jogador de futebol e a modelo. Os dois estão juntos desde 2012 e são pais de Bruno, Sophia e Rafaella.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel – A apresentadora e o ator, famoso por ter participado do ‘De Férias com o Ex’, também podem estar no reality. Eles são casados desde novembro de 2020.

Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello – O casal está junto desde 2019, quando se conheceram em A Fazenda. Ela é modelo e já venceu o concurso Miss São Paulo. Ele é ex-integrante do grupo Dominó.

Adriana Bombom e Adrien Cunha – A cantora e o empresário estavam confirmados na edição de 2021 do programa, mas precisaram desistir dias antes da estreia devido a uma cirurgia de emergência realizada por Adrien. Os dois estão juntos desde 2014.

Ana Paula Minerato e Wesley Santesso – Juntos desde 2019, o casal é um dos cotados para o programa. Minerato é modelo e foi vice-campeã de A Fazenda 8, enquanto Santesso é publicitário.

MC Kekel e Sabrina Lacerda – O cantor e a nutricionista estão juntos desde 2017 e são pais das meninas Heloísa e Helena.

Raí Saia Rodada e Yasminny Menezes – O cantor e a empresária seguem juntos, mas passaram por uma crise quando ela descobriu que o famoso mantinha um relacionamento extraconjugal e teve até um filho com a outra mulher. Com a esposa, ele tem duas crianças.

