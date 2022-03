Qual a história da novela Reis, estreia da Record

Produção adotará o formato de seriado e terá três temporadas ao longo do ano

Na próxima terça-feira, 22 de março, estreia a nova produção bíblica da Record, Reis. A trama adota o formato de seriado e a primeira temporada é intitulada A Decepção, centrada nos personagens Eli (José Rubens Chachá) e seus dois filhos, Hofni (Vinícius Reed) e Fineias (Edu Porto). Abaixo, veja qual a história da novela Reis.

Qual a história da novela Reis?

A história da novela Reis é baseada nos livros Salmos, Provérbios, Eclesiastes, I e II Crônicas e I e II Reis. A primeira temporada, que começa a ser exibida a partir de terça na Record, retrata o momento em que os hebreus se separaram de Deus, anos depois de serem libertados pelos egípcios.

O povo hebreu é subordinado ao juiz Eli, e uma onda de descrença atinge a região quando os filhos do sumo sacerdote, Hofni e Fineas, deixam de seguir as vontades de Deus (Flávio Galvão).

Eli precisa lidar com a rebeldia dos filhos, que passam a acreditar que estão acima do bem e do mal, e ainda será mal visto pelo povo por fazer vista grossa às atitudes dos jovens, apesar de ser um homem justo.

Haverá um conflito entre os hebreus e os filisteus. O grupo rival é comandado pelo rei Guédor (Anselmo Vasconcellos) e a rainha Anainér (Silvia Pfeifer), que vão tentar tomar o território do povo de Israel.

Serão mostradas também as histórias de Samuel (Rafael Gevú), hebreu que se destaca como um temente servo de Deus e que se tornará juiz e profeta de Israel, e o casal Ana (Branca Messina) e Elcana (Fernando Pavão), que viverão um drama por não conseguir engravidar.

Muitos dos atores de Gênesis estão em Reis. É o caso de Pamela Tomé, Fernando Pavão, Caetano O’Maihlan, Roberto Bonfim, Dani Gutto e Giovanni Dopico.

Também estão no elenco Thais Pacholek, Bruno Suzano, Kiria Malheiros, Branca Messina, Henrique Camargo, Marcus Bessa, Augusto Zacchi, Alex Morenno, Thiago Amaral, Anselmo Vasconcellos e Igor Cotrim.

Reis tem direção geral de Juan Pablo Pires com texto de Raphaela Castro. A segunda temporada se chamará A Rejeição, e está em fase de preparação de cenas. O título da terceira parte da história ainda não foi divulgado.

Quando estreia Reis?

A novela Reis estreia na Record em 22 de março, na faixa de horário das 21h, logo após a exibição do Jornal Record. A produção inédita sucede A Bíblia, novela que reuni histórias de outras produções da emissora, Gênesis (2021), Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016).

Para acompanhar Reis a partir de 22 de março, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora.

Depois da exibição na televisão, os episódios serão disponibilizados para os assinantes do PlayPlus. O público também pode acompanhar os melhores momentos no portal R7.

