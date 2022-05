Que horas começa o Bem Amigos hoje, entrevista com Jorge Jesus

Nesta segunda-feira, 9 de maio de 2022, Galvão Bueno comanda o programa “Bem, Amigos!” no SporTV, com muito futebol brasileiro e internacional. A atração da noite, entretanto, promete ser a entrevista especial e exclusiva do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, em sua passagem ao Rio de Janeiro. Confira a seguir que horas começa o Bem Amigos hoje para assistir ao vivo.

Que horas começa o Bem Amigos hoje?

O programa Bem, Amigos! no canal SporTV começa ao vivo a partir das 22h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o programa só está disponível no canal principal do SporTV através de operadoras de TV por assinatura. Para obter o serviço, você deve entrar em contato com a sua operadora para alterar o seu pacote.

Se você não pode assistir pela TV, pode acompanhar online através do Globo Play, serviço de streaming, e também pelo Canais Globo, tanto no site (www.canaisglobo.globo.com) pelo aplicativo.

O site do Globo Play (www.globoplay.globo.com) também disponibiliza a transmissão ao vivo para assinantes do canal.

Jorge Jesus no Bem Amigos

O técnico português desembarcou no Rio de Janeiro em 27 de abril para passar dez dias de férias na cidade maravilhosa. Entretanto, o passeio do ex-técnico do Flamengo acabou gerando bastante polêmica e muita conversa.

Com exclusividade, o comandante concedeu entrevista para Galvão Bueno no programa “Bem, Amigos”, do SporTV, na TV paga. A atração vai ao nesta segunda-feira, 9 de maio de 2022.

Em trechos divulgados pelo portal GE, o Mister conversou sobre o Flamengo e toda a sua passagem pelo clube, de 2019 até 2021. Ele também promete falar sobre a sua saída para o Benfica no finalzinho e o momento em que vive, sem trabalho em times de futebol.

O apresentador Galvão Bueno também questionou o técnico sobre a possibilidade de treinar a Seleção Brasileira um dia.

A entrevista completa você: confere nesta segunda-feira ao vivo no programa do SporTV. Confira trechos da entrevista de Jorge Jesus ao programa do SporTV, que vai ao ar nesta segunda-feira.

Programação do SporTV hoje

Saiba qual é a programação do SporTV hoje, segunda-feira em 9 de maio de 2022, e descubra o horário do programa de Galvão Bueno para acompanhar ao vivo. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alteração de acordo com cada estado.

12:35 Giro da Rodada

13:08 Seleção SporTV

15:27 Copa do Brasil de Futebol Sub-17 AO VIVO

17:37 Tá Na Área

18:59 Brasileirão AO VIVO

22:00 Bem, Amigos!

00:00 Giro da Rodada Série A

