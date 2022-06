Que horas começa Pantanal hoje; resumo do capítulo (19/06)

Uma nova semana se inicia e para quem não quer perder nada da novela das 21h, é bom ficar de olho em que horas começa Pantanal hoje para não ficar de fora dos acontecimentos importantes do folhetim. Na trama desta segunda-feira (20), Trindade terá uma premonição que deixará os peões arrepiados. Além disso, entre os destaques, estará algumas desconfianças de um dos filhos de Tenório e o recente envolvimento de Juma e Zé Lucas.

Que horas começa Pantanal hoje na TV Globo, segunda-feira (20)?

Depois do Jornal Nacional, às 21h30 é que horas começa Pantanal hoje na TV Globo. A programação oficial da emissora indica que nesta segunda-feira não haverá nenhuma alteração de horário na exibição do folhetim, por isso não será necessário mudar nada em sua rotina. É só ligar sua televisão na Globo no horário indicado ou usar a aba “Agora na TV” na Globoplay para assistir a atração do canal em tempo real pela internet sem pagar nada por isso.

No total, o capítulo desta segunda-feira ficará 1 hora e 5 minutos no ar. Depois, o folhetim cederá espaço para a exibição da Tela Quente, que vai passar o filme O Dia Do Atentado, a partir das 22h35, longa com Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman e Kevin Bacon.

Apesar de hoje não contar com mudanças no horário da novela pantanal, ao longo da semana os fãs do folhetim vão precisar ligar a TV mais cedo. Na quarta-feira, Pantanal começará cerca de uma hora antes, por conta de uma partida de futebol na faixa das 21h.

Programação de todos os dias da semana – 20 a 25 de junho de 2022

Segunda-feira (20): começa às 21h30 e termina 22h35

Terça-feira (20): começa às 21h30 e termina 22h35

Quarta-feira (20): começa às e termina 21h20

Quinta-feira (20): começa 21h30 às e termina 22h35

Sexta-feira (20): começa às 21h30 e termina 22h35

Sábado (20): começa às 21h25 e termina 22h30

Resumo – O que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, no capítulo de hoje, algumas emoções vão marcar as telinhas. José Lucas vai criticar Jove para Juma e o Velho do Rio o reprovará. Filó vai demonstrar para Muda que duvida do amor de Juma por Jove. O caçula de José Leôncio dirá para o pai que talvez ele não seja a pessoa indicada para tocar os negócios do rei do gado.

Entre os momentos tensos do episódio, Trindade dirá para Tibério que vê morte cair sobre a casa de José Leôncio. Uma possibilidade da causa da possível tragédia é o interesse de José Lucas em Juma, que tem se tornado uma obsessão.

Maria Bruaca vai procurar por Alcides, que negará para Guta que esteja tendo um caso com a mãe dela. Juma não gostará das insinuações de Irma a respeito de José Lucas. Guta vai pensar em mandar Alcides embora. Marcelo escutará Tenório falando sobre Guta com Zuleica.

Renato questionará motivos do pai para esconder família

Além do que já foi apontado que será mostrado no capítulo de desta segunda-feira, um conflito na segunda família de Tenório também irá acontecer. Renato vai cogitar para os irmãos que Tenório possa ter vergonha dele por serem negros. A hipótese será levantada, já que o marido de Maria Bruaca não assume os filhos e a esposa que tem em São Paulo.

Filho mais novo do casal, Roberto vai sugerir para Zuleica que a mãe pressione Tenório a fazer uma escolha entre as esposas. Para quem não lembra, Tenório manteve a família escondida durante anos, mas Maria Bruaca escutou escondida uma conversa entre Guta e Tenório e assim descobriu que o marido estava a traindo por muito tempo.

Nos capítulos recentes da atração, Maria Bruaca tem pressionado Tenório para que o marido largue a segunda mulher:

