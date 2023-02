Que música Germán Cano pediu no Fantástico após 3 gols?

O Fluminense venceu o Audax neste domingo, 5 de fevereiro, no Estádio do Maracanã por 3 a 0, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Os três gols foram do atacante Germán Cano, artilheiro do clube. Para comemorar, saiba qual música Cano pediu para tocar no Fantástico, programa da Rede Globo, após a exibição dos seus gols.

Leia também: Por que o Cano faz o L? Entenda a referência da comemoração

Cano faz três gols e pede Shakira no Fantástico

Germán Cano brilhou neste domingo. O argentino anotou os três gols da vitória do Fluminense em cima do Audax, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Sob o comando de Fernand Diniz, o artilheiro fez dois gols no primeiro tempo e o terceiro no segundo, para complementar o placar.

Como de costume, o "hat-trick" dá direito ao jogador pedir uma música no Fantástico, programa que passa aos domingos na Rede Globo. Na zona mista, Cano falou com os jornalistas e questionado pela repórter, ele pediu a nova música de Shakira, "BZRP Music Sessions #53".

"Vou escolher uma música que eu gostei muito, que saiu agora, da Shakira e BZRP. Vamos deixar essa música nova pra gente".

O jogador até foi questionado pela repórter da Globo se sabia cantar, mas o argentino pareceu tímido.

Ouça a música que Cano pediu.



Entenda a história da música de Shakira

Shakira e Piqué foram casados por 12 anos. Eles se conheceram em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, quando a cantora se apresentou na cerimônia de abertura. Foi amor à primeira vista.

Os pombinhos começaram a namorar e logo se casaram. Do casamento nasceram os filhos Milan e Sasha. Porém, em junho de 2022, o casal confirmou a separação. Segundo os tabloides, o motivo seria traição da parte do atleta.

Após o fim do casamento, a cantora colombiana Shakira decidiu compor uma música como resposta ao ex. Em parceria com o DJ argentino BZRP, ela colocou os seus sentimentos sobre a separação na letra da música.

Ela fala sobre o casamento com o jogador, além de citar o nome dele sutilmente, assim como o da nova namorada de Piqué, Clara.

Segundo o programa espanhol Socialite, a colombiana descobriu que estava sendo traída por conta de um pote de geleia na geladeira. Ao voltar de viagem, Shakira encontrou o pote vazio, sendo que o marido não gostava do produto. Por isso, desconfiou e descobriu que o marido havia levado alguém para a casa do casal durante a sua ausência.

Leia também:

Piqué posta foto com namorada após 'apanhar' em música de Shakira