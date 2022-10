Por que o Cano faz o L? Entenda a referência da comemoração

Destaque no Fluminense e artilheiro do Brasileirão, Cano já marcou 36 gols na temporada com o tricolor. Cada vez que enche as redes, Cano comemora fazendo o "L" com as mãos. Mas por que o Cano faz o L? Entenda o que significa o "Faz o L", comemoração do argentino em campo e que já caiu no gosto dos torcedores.

Por que o Cano faz o L?

Cano faz o "L" em homenagem ao filho Lorenzo, a letra inicial do nome do pequeno. Apelidado de 'LoLo', é comum encontrar o primogênito do argentino entre as arquibancadas do Maracanã em dias de jogos do Fluminense na torcida por seu pai.

Em época de eleições presidenciais, se engana quem pensa que o gesto tem a ver com política. Isso porque o candidato Lula, do PT, também faz o "L", inicial do seu nome. Em entrevista ao portal UOL Esporte, o argentino do Fluminense garantiu que a comemoração é apenas para o filho.

"Não, no futebol sabem que o L é para o meu filho Lorenzo. Quem não sabe, agora está sabendo. Todos já entenderam. Tem muitas mensagens no Instagram, mas não vejo tudo. As pessoas sabem que é por causa do meu filho".

Em 2022, Germán Cano balançou as redes 36 vezes, entre Campeonato Carioca, Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e também no Brasileirão, competição que é artilheiro com 20. O gesto já se tornou marca registrada de Cano e adotada até pela torcida, que movimenta as redes com "Faz o L" cada vez que o atacante marca gol.

Lorenzo Cano Otero tem 4 anos e é filho de Germán Cano e Rocío Otero, mulher do jogador. Segundo informa o portal Goal, ele nasceu na Colômbia enquanto o atleta defendia o Medellín. Hoje, o pequeno 'LoLo' já tem o carinho da torcida fluminense, além de se tornar um símbolo em dias de jogos.

Conheça Lorenzo, o filho de Cano para quem é a homenagem na comemoração entre os gols.

Carreira no futebol de Germán Cano

Aos 34 anos, Cano já carrega o status de ídolo no futebol brasileiro. Mas para chegar até aqui, o argentino teve de passar por grandes obstáculos.

Germán Cano nasceu em Lomas de Zamora, município na província de Buenos Aires, na Argentina. Começou nas categorias de base do Lanús, time argentino, até alcançar o profissional em 2007. Lá, conquistou o Campeonato Argentino no mesmo ano em que subiu até o time principal.

Por empréstimo, Cano passou pelo Chacarita Jrs e Colón.

Em 2011 seguiu para a Colômbia, onde representou o Nacional. Um ano depois, foi para o Nacional, do Paraguai, e depois retornou para a terra colombiana para defender o Independiente Medellín. Em 2015, Cano se aventurou no México, jogando por equipes como o Pachuca, onde venceu a Concacaf Champions League e o León, onde ficou por três anos.

No ano de 2018 ele conquistou o título do Campeonato Colombiano com o Independiente Medellín, quando retornou ao clube novamente. Foi aí que entrou no radar do Vasco, do Brasil. Em 2020, o argentino foi contratado pelo Gigante da Colina onde permaneceu por dois anos. De acordo com dados do portal Goal, foram 101 partidas com 43 gols marcados, além de fazer história com a sua comemoração em homenagem à comunidade LGBTQIA+

Em 2022, Cano surpreendeu e assinou com o Fluminense. No começo do ano, o argentino foi destaque na conquista do Campeonato Carioca com o Tricolor. Desde então tem 66 jogos e 38 gols marcados.

