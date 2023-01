Piqué posta foto com namorada após 'apanhar' em música de Shakira

Shakira e Piqué confirmaram a separação em junho de 2022 em meio a boatos de traição por parte do ex-jogador de futebol. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, o espanhol publicou uma foto com a nova namorada, Clara Chía, pela primeira vez desde que se separou, confirmando que de fato a fila andou para ele.

Pelo jeito, o espanhol decidiu assumir a nova namorada. Nas redes sociais, o ex-atleta publicou uma foto ao lado de Clara Chía, de 23 anos, sem qualquer legenda.

Em minutos, a foto alcançou mais de 800 mil curtidas, além de mais de 97 mil comentários - a maioria em apoio a cantora Shakira após o fim do casamento de 12 anos.

Desde que se separou de Shakira, em junho de 2022, Piqué foi clicado com Clara em eventos e lugares públicos como caminhadas, estádios e restaurantes. O jogador nunca confirmou o namoro, mesmo com os cliques de paparazzis.

Esta é a primeira vez que o atleta assume a moça.

Quem é Clara Chía, namorada de Piqué?

A nova namorada de Gerard Piqué, ídolo do Barcelona e da Espanha, se chama Clara Chia Marti. Ela tem 23 anos e é estudante de relações públicas.

Ela trabalha na empresa Kosmos, produtora de eventos de Piqué. Segundo informou o The Sun, os dois se conheceram em um dos eventos da organização, enquanto fontes próximas do jornal inglês confirmam que eles estão juntos há algum tempo.

Clara foi apontada como o pivô da separação entre Piqué e Shakira, que terminaram em junho de 2022 o casamento que durou 12 anos. Os dois tem dois filhos: Sasha Pique Mebarak e Milan.

O Instagram de Clara é privado. A jovem escolheu fechar as redes sociais após o lançamento da nova música da cantora colombiana, qual cita o seu nome.

Música de Shakira manda indireta para ex

Após o fim do casamento de 12 anos com Piqué, a cantora colombiana Shakira decidiu compor uma música como resposta ao ex.

Eles se conheceram na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando a cantora se apresentou na cerimônia de abertura do evento da FIFA. Em junho de 2022 eles confirmaram a separação, principalmente por boatos de traição da parte do ex-jogador.

Além de trocarem farpas em público, Shakira colocou os seus sentimentos sobre a separação na música "BZRP Music Sessions Vol. 53", lançada no começo de 2023. Ela fala sobre o casamento com o atleta, além de citar o nome dele, Piqué, e também da nova namorada, Clara Chía.

Segundo o programa espanhol Socialite, a colombiana descobriu que estava sendo traída por conta de um pote de geleia na geladeira. Ao voltar de viagem, Shakira encontrou o pote vazio, sendo que o marido não gostava do produto. Por isso, desconfiou e descobriu que o marido havia levado alguém para a casa do casal durante a sua ausência.

