Quem come a maionese estragada em Vale Tudo?

O plano de Odete Roitman em acabar com Raquel começa a ter início na novela Vale Tudo. Em cena prevista para essa segunda-feira, 11 de agosto, Walter vai conseguir contaminar um prato preparado pela Paladar e, apesar do plano ser descoberto, alguns personagens vão comer a maionese estragada.

O que acontece com a maionese em Vale Tudo?

Walter segue à risca o plano de Odete e consegue contaminar a maionese preparada por Raquel, a dona da Paladar. A vingança contra a atual de Ivan está perto de ser concluída, quando Celina descobre que a irmã envenenou o prato.

A maionese chega a ser distribuída pela Paladar para outros estabelecimentos, mas Celina avisa Raquel e Poliana, e juntos eles correm contra o tempo para que ninguém coma o alimento. Nesse meio tempo, acontece um apagão no Rio de Janeiro, e ninguém consegue avisar da contaminação por telefone ou internet. O jeito é bater de porta em porta.

Em uma das cenas mais esperadas da trama, que também aconteceu em 1988, Celina chega em um restaurante e aos berros pede para ninguém comer. Os outros também conseguem chegar a tempo nos demais estabelecimentos.

No entanto, Lucimar não tem sorte e acaba provando a maionese. A diarista passa mal e é levada às pressas ao hospital com intoxicação alimentar.

Resumo da novela de 11 a 16 de agosto

Segunda-feira: Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Terça-feira: Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.

Quarta-feira: Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.

Quinta-feira: Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.

Sexta-feira: Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Sábado: Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez e se joga da escada.