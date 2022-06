Em breve, a família que Tenório escondeu por tanto tempo em São Paulo vai desembarcar no pantanal. Quem é a outra família de Tenório na novela Pantanal? O público irá conhecer Zuleika e seus três filhos, que chegam para abalar a trama. Caso o folhetim siga os passos da versão original, com os novos personagens, algumas histórias vão ser marcantes, como um suposto incesto e um final trágico no rio.

Quem é a outra família do Tenório em Pantanal? Conheça

A outra família de Tenório na novela Pantanal é composta por quatro pessoas. A amante do marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) é Zuleika (Aline Borges). A mulher é mãe de três rapazes, Marcelo (Lucas Leto), que é o mais velho, Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos), que é o caçula do trio.

Cuidado com os spoilers a seguir, você conhecerá quem é a outra família do Tenório em Pantanal e saberá os desfechos de cada um no folhetim. Ainda não foi revelado pela TV Globo se a trama de 1990 seguirá intacta e tudo será repetido no remake.

Zuleika

Zuleika é interpretada pela atriz Aline Borges no remake da TV Globo. A personagem é a segunda mulher de Tenório e foi vivida por Rosamaria Murtinho em 1990. Antes da estreia da versão de 2022, a atriz conversou com a imprensa sobre sua personagem e revelou que nesta versão Zuleika sempre soube da existência de Maria Bruaca.

A famosa também disse que uma das insistências de Zuleika em relação a Tenório sempre foi que ele contasse a verdade para a esposa. Quem acompanha o folhetim sabe que isso não aconteceu. Maria Bruaca descobre sobre a segunda família do marido ao escutar uma conversa entre o esposo e a filha Guta (Julia Dalavia).

No final da novela, Zuleika terá que lidar com a morte de Tenório e passará a cuidar dos negócios da família junto aos filhos. Avó pela primeira vez, ela pedirá para José Leôncio e Filó que sejam os padrinhos do filho de Guta e Marcelo.

Marcelo

Primogênito, o rapaz ganha uma polêmica na novela, um romance com sua meia-irmã Guta. Os dois se apaixonam e vivem um amor proibido. Ao descobrir a relação dos dois, Tenório fica possesso de raiva, porém, tudo muda para o casal quando é revelado que Marcelo não é filho biológico de Tenório.

Por conta disso, Guta e Marcelo podem viver seu romance em paz. No desfecho da novela Pantanal, os dois ganham um bebê e se casam em uma cerimônia tripla na fazenda de José Leôncio. Em 1990, o papel de Marcelo foi do ator Tarcísio Filho.

Roberto

Roberto é o filho mais novo na outra família de Tenório na novela Pantanal e terá um final trágico na trama. Interpretado pelo ator Cauê Campos em 2022, o rapaz será engolido por uma sucuri. Tudo acontecerá durante um passeio de barco.

A notícia atingirá a família com força e Zuleika passará por um período de luto por conta da perda. Tenório se culpará pela morte do rapaz por não ter permitido que ele voltasse para São Paulo. Na versão da Manchete, o papel foi de Eduardo Cardoso.

Renato

Renato é o filho do meio na outra família de Tenório da novela Pantanal. O rapaz é papel de Gabriel Santana no remake da TV Globo. No desfecho do folhetim, Renato aparece contente na festa do casamento de Guta e Marcelo, José Leôncio e Filó e Zefa e Tadeu na fazenda dos Leôncio. Ele dança com uma moça que acabou de conhecer e revela que continuará pelo pantanal e que sua mãe tem muitas cabeças de gado para cuidar nas terras da família. Renato foi vivido por Ernesto Piccolo em 1990.

