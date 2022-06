Generosa em Pantanal 1990, atriz Katia D’Angelo nunca mais atuou

A prostituta que tira a virgindade de José Leôncio pode aparecer pouco na novela, mas tem um participação importante na trama. A Generosa de Pantanal de 1990 foi vivida por Katia D’Angelo. Hoje com 70 anos de idade, a atriz está longe da carreira de artista, que abandonou no final dos anos 90, após uma tragédia que marcou sua vida pessoal. Pantanal foi a última novela da famosa.

Quem foi Generosa em Pantanal de 1990?

Generosa foi interpretada pela atriz Katia D’Angelo em Pantanal de 1990. A atriz já tinha mais de 15 anos de carreira na época em que interpretou a personagem e já era um rosto conhecido das telinhas. Porém, depois de Pantanal, ela nunca mais esteve em uma novela. A artista se afastou do trabalho e mudou de país após a morte do filho.

Aos 26 anos, Ronny, filho mais velho da atriz, foi morto em uma festa de carnaval no Rio de Janeiro em 1997. Na época, em matéria da Folha, a polícia declarou que as suspeitas eram que o crime havia sido cometido por traficantes. Mais tarde, a atriz que viveu Generosa em Pantanal de 1990 descobriu que os responsáveis pela morte de Rony foram quatro policiais militares.

A atriz foi atrás de justiça, mas durante sua busca pela prisão dos policiais, a carioca começou a receber ameaças. Por conta disso, ela deixou o Brasil e se mudou para a França. A atriz começou a trabalhar na embaixada brasileira de Paris e se tornou professora de teatro para modelos brasileiras.

Katia não voltou a atuar, mas em entrevista a jornalista Heloísa Tolipan, em junho de 2021, contou que pensava em aceitar o convite para participar do filme “Toda História Tem Dois Lados”, longa que ainda não ganhou data de estreia.

Carreira

A Generosa da novela Pantanal de 1990 estreou nas telinhas com a novela Supermanoela, em 1974. No mesmo ano ela esteve em O Espigão e no ano seguinte também apareceu em Escalada, Os maniacos Eróticos, As Deliciosas Traições do Amor, Ana, a Libertina e A Extorsão.

Foi em 1976 que estreou um de seus maiores sucessos, a novela Anjo Mau, em que Katia interpretou Tuninha. Depois, a atriz esteve em vários filmes, séries e novelas. Ela participou da primeira versão de Carga Pesada (1979), esteve na novela As Três Marias (1981) e teve até obra fora do Brasil. No começo dos anos 1980, ela atuou no filme argentino La conquista del paraíso como Iracema.

No final da década de 1980, Kátia esteve em Uma Esperança no Ar e Fulaninha. Em 1990, interpretou Generosa em Pantanal. Em 1996, a atriz lançou seu último filme, O Lado Certo da Vida Errada, dirigido por Octávio Bezerra.

Quem foi a personagem Generosa na novela?

Na trama da novela Pantanal, Generosa é uma prostituta. A jovem trabalha em uma currutela em Goiás que serve de parada para a comitiva de Joventino no início do folhetim. Na época, José Leôncio ainda era um adolescente e acompanhava o pai. O rapaz nunca havia se deitado com nenhuma mulher e tem sua primeira experiência na cama da prostituta.

O jovem diz que quer levar a mulher em sua garupa, mas Joventino não permite. Anos se passam e Generosa não volta a aparecer na novela Pantanal, porém, José Leôncio é surpreendido ao descobrir que teve um filho com a prostituta. José Lucas de Nada chega nas terras do pai e o deixa surpresa com sua semelhança com Joventino – na versão de 2022. Já em 1990, Zé Lucas se parecia com José Leôncio na juventude e não Joventino.

O caminhoneiro não sabia quem era seu pai. As únicas informações que tinha, adquiriu com as histórias da mãe Genenorsa e a avó. Após contar mais sobre sua vida para Zé Leôncio, os dois descobrem que são pai e filho. Confira como foi no remake da Globo:

Leia também

Elaine Cristina Pantanal hoje: como está a Irma da novela Pantanal 1990