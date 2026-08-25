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Quem é Gabriela Sartorini, a mãe de Bernardo em Além do Tempo

Personagem surge na segunda fase da novela

Escrito por Anny Malagolini
Gabriela Sartorini em Além do Tempo Foto: Globo
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A busca de Bernardo (Felipe Camargo) pelo próprio passado vai colocar o escritor diante de uma das revelações mais importantes de sua vida em Além do Tempo. Ao investigar sua origem, ele finalmente descobrirá quem foi sua mãe biológica: Gabriela Sartorini, uma jovem que viveu uma história marcada por amor, abandono e um segredo que permaneceu escondido por décadas.

Quem foi Gabriela Sartorini em Além do Tempo?

Mãe de Bernardo, Gabriela Sartorini da novela Além do Tempo foi uma jovem conhecida em Belarrosa e chegou a ser eleita rainha da uva da cidade. No passado, ela se envolveu com Guillermo Ventura, um homem poderoso e casado que, segundo o relato da antiga amiga, prometeu que deixaria a esposa para ficar com ela.

A relação, porém, terminou de maneira trágica. Gabriela engravidou de Guillermo, mas não chegou a viver ao lado do homem que amava. Na época, ele ainda era casado com Maria Benvinda, e a situação acabou desencadeando uma sequência de acontecimentos que mudaria para sempre a vida do filho do casal.

Ao investigar os arquivos do orfanato, Bernardo descobre o nome de Gabriela e consegue localizar uma mulher que conviveu com ela. Inicialmente, a senhora demonstra resistência em falar sobre o passado. Ela lembra que Gabriela sofreu muito com o relacionamento e alerta Bernardo sobre os riscos de mexer em uma história tão antiga.

O escritor, no entanto, garante que sua intenção não é transformar aquela história em assunto para seu livro. É então que a mulher decide mostrar algumas fotografias antigas. Em uma delas, Bernardo finalmente vê o rosto de Gabriela e se emociona diante da imagem da mãe que nunca teve a oportunidade de conhecer.

A descoberta seguinte é ainda mais impactante. A antiga amiga confirma que Guillermo Ventura era o pai de Bernardo e revela que ele chegou a ocupar o cargo de prefeito de Belarrosa. O homem, apesar da posição de prestígio, teria escondido o relacionamento com Gabriela e a gravidez.

O caso ganha contornos ainda mais dramáticos por causa do destino do bebê. Segundo o relato, a esposa de Guillermo teria descoberto a existência da criança e, com a ajuda de Luís (Carlos Vereza), conseguido entrar no hospital disfarçada para levar o recém-nascido.

Assim, Bernardo não apenas descobre a identidade de sua mãe biológica. Ele também percebe que sua própria história começou com um segredo familiar e que sua separação de Gabriela não foi fruto do acaso. A revelação coloca Vitória (Irene Ravache) no centro do mistério. A antiga amiga de Gabriela afirma acreditar que ela nunca soube de toda a verdade e conta que Guillermo passou muito tempo procurando pelo filho depois do desaparecimento.

Apesar de ser uma personagem fundamental para explicar a origem de Bernardo, Gabriela Sartorini não aparece creditada como uma personagem interpretada por uma atriz no elenco da novela. Sua história é revelada principalmente por meio das lembranças e relatos de pessoas que conviveram com ela.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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