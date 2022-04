Quem é Muda em Pantanal? Personagem causa nova tragédia

Maria Marruá ficou traumatizada com a morte dos filhos e do marido Gil (Enrique Diaz) e como se não bastasse essas tragédias, ela ainda terá um triste nas mãos de Muda (Bella Campos), que volta para se vingar da matriarca na segunda fase da novela. Mas quem é Muda em Pantanal?

Quem é Muda em Pantanal

Se lembra do fazendeiro assassinado por Gil no começo da novela? Maria Rute, nome verdadeiro de Muda, é a garotinha que estava nos braços de sua mãe quando o marido de Maria Marruá disparou contra o homem.

Depois de crescida, Muda vai até o Pantanal acompanhada de um jagunço para se vingar de Gil, assassino de seu pai. No entanto, ela descobre que o homem já está morto e decide então destruir Maria Marruá.

Quando chega na casa da família, Maria aponta a arma para a jovem, mas é impedida de atirar pela filha Juma (Alanis Guillen). As duas então acolhem a moça, que finge ser muda – é daí que vem o apelido.

Muda passa a viver com Maria e Juma, e a filha do fazendeiro se apega a menina que vira onça-pintada. A relação com a amiga faz com que Muda cogite mudar de ideia sobre matar a matriarca, mas o jagunço acaba atirando na mulher antes que a personagem possa mudar de ideia.

Depois da morte da mãe, Juma passa muito tempo sem saber que a garota está envolvida no assassinato de Maria Marruá. É somente na reta final que a jovem desiste de se vingar da família e confessa para Juma que ela é a responsável pela morte de sua mãe.

Na versão original exibida em 1990 pela TV Manchete, esse foi um dos momentos em que Juma se transformou em onça-pintada, pois se sentiu furiosa e ameaçada pela ‘amiga’.

Quem vai interpretar Muda?

Muda será interpretada pela jovem atriz Bella Campos, que faz sua estreia na televisão. A artista entra em cena ainda nesta semana, quando começa a segunda fase de Pantanal.

Bella tem 24 anos e estava cotada para atuar na nova temporada de Malhação, que foi cancelada pela emissora. Depois, ganhou uma nova chance de trabalhar na TV ao conquistar o papel de Muda. “Assim como a Muda, também estou chegando em um lugar novo, desafiador e se encantando com esse mundo. Eu com o universo do set e ela com o Pantanal”, disse a atriz em entrevista ao Gshow.

A atriz já tem algo em comum com a história adaptada por Bruno Luperi – ela nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e passava férias onde ocorre as gravações da novela. “Acho muito simbólico meu primeiro trabalho ser sobre parte do lugar onde nasci”, contou.

Na versão original da novela, quem interpretou Muda foi a atriz Andréa Richa, que está há 22 anos longe das telinhas. Hoje, ela é formada em Jornalismo e vive no anonimato.

A segunda fase de Pantanal vai ao ar nesta terça-feira, 12 de abril. Além de Bella Campos, outros atores chegam na trama como Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa, Dira Paes, Marcos Palmeira, Karine Teles e mais.

