José Leôncio fica com Filó no final da novela Pantanal?

Filó (Letícia Salles) é apaixonada por José Leôncio (Renato Fóes) na trama de Pantanal, ela já foi para a cama com o peão, mas não conseguiu fisgá-lo de verdade e o perdeu para Madeleine (Bruna Linzmeyer). José Leôncio fica com Filó em Pantanal ou retorna para os braços da patricinha carioca? Relembre o que aconteceu na versão de 1990 da novela.

José Leôncio fica com Filó em Pantanal?

José Leôncio fica com Filó no final da novela Pantanal. Na versão da Manchete, os dois vivem um romance tardio na novela, perto do final da segunda e última fase do folhetim, e chegam a se casar. A cerimônia é tripla, além de José Leôncio e Filó, também se casam Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo.

As cenas de Filó vestida de noiva e da cerimônia de casamento acontecem nos últimos capítulos de Pantanal, porém, a felicidade do casal não dura muito. Pouco depois de selarem a união, no último capítulo, José Leôncio morre. O fazendeiro tem fortes dores no peito e acaba falecendo na cama.

Filó e os filhos do peão entram em desespero e choram muito com a perda. A personagem então termina o folhetim sozinha.

Após morte de José Leôncio

Depois que sofre o infarto, José Leôncio reencontra o pai Joventino. O fazendeiro dá de cara pela primeira vez com o velho do rio e percebe que o guardião é seu pai desaparecido. Os dois conversam por algum tempo e Joventino afirma que protegeu a família Leôncio por muitos anos e que agora é hora de José Leôncio fazer o mesmo.

O velho vai embora e diz que precisa descansar de uma vez por todas, seu manto, chapéu e cajado passam para José Leôncio, que se torna o novo guardião do pantanal. A última cena do personagem é virando sucuri e partindo para o rio.

Tadeu é filho de José Leôncio?

José Leôncio fica com Filó em Pantanal, mas não é pai biológico de Tadeu. Apesar de Filó afirmar durante boa parte da novela que Tadeu é herdeiro do peão, é revelado na reta final da obra de Benedito Ruy Barbosa que o rapaz é filho de outro homem. Porém, José Leôncio não liga para a informação e considera Tadeu um de seus filhos.

Com quem termina Madeleine?

Na versão original da novela Madeleine morre e por isso não chega ao final da novela, Gustavo, seu marido até então, também para de aparecer no folhetim. No entanto, é esperado que essa trama ganhe mudanças na versão de 2022. Não foi revelado até agora se Madeleine ainda irá morrer, porém, segundo o Notícias da TV, Gustavo permanecerá até os capítulos finais do remake, então pode-se esperar novidades por aí.

No roteiro original de Pantanal, Madeleine sofria um acidente de avião e não morria, pois era cuidada pelo velho do rio. No entanto, a atriz Itala Nandi precisou deixar o elenco da novela em 1990 e por isso houve mudança no texto do folhetim para que Madeleine pudesse sair de cena de vez, foi então que decidiram pela morte da personagem.

Quando acaba Pantanal na Globo?

Vai demorar para o público ver José Leôncio ficar com Filó, Pantanal tem previsão de ficar nas telinhas até o segundo semestre de 2022. A novela ainda está em processo de gravação, quando o folhetim estreou apenas 60 capítulos estavam gravados e ainda há um longo caminho para o folhetim nas telinhas.

Para a Folha de São Paulo, no final de março, o autor Bruno Luperi contou que estava escrevendo o capítulo de número 164, que ainda não era o último da então. Por isso, sabe-se então que a novela terá mais de 164 capítulos, porém, o número total de episódios ainda não foi revelado oficialmente pela TV Globo.

O remake estreou no dia 28 de março de 2022.

