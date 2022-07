Quem Jorge Lucas dublou? Veja os personagens famosos

Quem Jorge Lucas dublou no cinema e na televisão? Confira lista - Foto: Reprodução/Instagram/@jorgelucasph

Famoso interpreta delegado em Além da Ilusão e chama atenção do público por ter uma voz conhecida.

Algumas vezes quando se assiste a um filme, série ou novela e reconhecemos a voz de algum ator que está em cena , não há descanso até descobrir de onde se conhece aquele ator ou atriz. Este é o caso de Jorge Lucas, dublador de 55 anos que atualmente tem aparecido em Além da Ilusão e já atuou em outras novelas. Quem Jorge Lucas dublou ao longo de suas três décadas de carreira são muitos, como os famosos Vin Diesel, Ben Stiller, entre outros.

Quem Jorge Lucas dublou na carreira?

Jorge Lucas tem uma longa lista de personagens na dublagem. Dos 55 anos do ator, 30 deles são dedicados a carreira. Ele já trabalhou no famoso estúdio de dublagem e legendagem Herbert Richers, entre os anos 1994 e 2006, além de fazer parte da equipe do Delarte Estúdios Cinematográficos há cerca de 28 anos.

Para quem sabe que conhece a voz dele, mas não recorda de onde. Jorge Lucas emprestou sua voz para o ator Vin Diesel na franquia Velozes e Furiosos, com o famoso personagem Dominic Toretto. Além disso, ele também dublou o ator nos filmes Triplo X e Riddick 3.

Outros trabalhos famosos do dublador são os longas estrelados por Ben Affeck. Jorge Lucas é a “voz brasileira” do norte-americano há mais de 20 anos e dublou o famoso nos filmes Contato de Risco, Atração Perigosa, Pearl Harbor, O Pagamento, Armageddon, Dogma, Shakespeare Apaixonado, A Soma de Todos os Medos, Sobrevivendo ao Natal, Ele Não Está Tão Afim de Você, Intrigas de Estado, Fora de Controle, Argo e Aposta Máxima.

Quem Jorge Lucas dublou também é o famoso ator Ben Stiller, mais conhecido por suas obras de comédia, como a trilogia Entrando Numa Fria. Os filmes Trovão Tropical e Entrando Roubo nas Alturas também levam a voz do artista.

Além disso, ele também dublou o ator Matt Damon no filme Os Infiltrados, Além da Vida, Bravura Indômita, Contágio, a trilogia Onze Homens e Um Segredo, entre outros. Quem assistiu ao filme Django Livre de Quentin Tarantino também sabe que o Jorge Lucas dublou o protagonista, vivido pelo ator Jamie Foxx. Ele também emprestou sua voz para outros personagens do famoso, como nos filmes Quero Matar Meu Chefe, Colateral e Idas e Vindas do Amor.

Quem Jorge Lucas dublou também é o protagonista de Avatar. No filme, ele deu voz a Jake Sully, personagem do ator Sam Worthington. Ele também foi a voz do ator nos longas Exterminador do Futuro – A Salvação, Fúria de Titãs, A Grande Mentira e À Beira do Abismo.

Johnny Depp é outro quem Jorge Lucas dublou ao longo dos anos. O dublador é a voz que você escuta como Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas. Ele também dublou o ator Don Cheadle em Homem de Ferro 2 e 3 e o vilão Duende Verde, do ator Willem Dafoe, nos filmes do Homem Aranha.

No mundo das séries, um dos trabalhos mais conhecidos de Jorge Lucas é o personagem Charlie Harper em Dois Homens e Meio, papel do ator Charlie Sheen. Além disso, ele também é a voz de Peter Quinn (do ator Rupert Friend) em Homeland, o oficial Adam Ruzek (ator Patrick Flueger) em Chicago P.D, o Lex Luthor (ator Michael Rosenbaum) de Smallville, o Dr Prestos Burke (ator Isaiah Washington) em Grey’s Anatomy, o John Diggle (ator David Ramsey) de Arrow, o Danny Tanner (ator Bob Saget) em Três é Demais, entre outros.

No vídeo abaixo, do canal Dubladores e Seus Personagens, que soma mais de 45 mil inscritos, você consegue assistir alguns trechos de quem Jorge Lucas dublou no cinema e na televisão:

Quais novelas Jorge Lucas fez?

O trabalho mais recente do ator e dublador é na novela Além da Ilusão (2022), em que ele vive Salvador. O personagem é um delegado que passa a investigar o rastro de Davi depois que o mágico escapa da prisão. Salvador é um dos quatro delegados negros da época e é o responsável por avisar Violeta após Davi deixar a prisão para provar sua inocência.

Outra novela na TV Globo em que o ator atuou é Bom Sucesso (2019 – 2020), na trama ele viveu o personagem médico Mauri. Ele também atuou em Pega Pega (2017), com o personagem Monteiro, foi Ramiro dos Santos, o “Miro”, em A Lei do Amor (2017) e também o Gilmar de Totalmente Demais (2015 – 2016). Ele também fez algumas participações pequenas em Babilônia (2015), Amor À Vida (2013), Paraíso (2009) e Paraíso Tropical (2007).

Em 2021, Jorge Lucas apareceu nas telinhas da Record como o personagem Apepi na novela Gênesis. Rival do faraó Sheshi (Fernando Pavão), Apepi demorou para dar as caras de fato no folhetim. O personagem era citado muitas vezes, mas foi um enigma durante parte da trama.

