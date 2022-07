Como assistir novelas turcas: HBO Max, Netflix e Globoplay

As tramas internacionais são sucesso não só em seu país de origem como no Brasil e na América Latina, e despertam a curiosidade sobre como assistir novelas turcas. Com a popularização dos folhetins e seriados, as plataformas de streaming investem em trazer para seus catálogos as mais famosas produções turcas.

Como assistir novelas turcas no Globoplay

O Globoplay é uma das plataformas que possuem novelas turcas em seu catálogo. Uma das mais famosas é Fatmagul (2010), que foi exibida pela Band em 2015.

A trama conta a história de uma jovem chamada Fatmagul, que é estuprada por três homens, Selim (Engin Öztürk), Vural (Buğra Gülsoy) e Erdogan (Kaan Taşaner). Quando o noivo de Fatmagul descobre o crime, termina o relacionamento com ela. A jovem então é obrigada a se casar com Kerim (Engin Akyürek), que não participou do abuso mas não impediu que ele acontecesse, e passa a lutar contra o machismo presente na sociedade turca.

Além de Fatmagul, o Globoplay tem mais uma novela turca em seu catálogo, Uma Nova Vida (2020). Se trata de um remake da série britânica Segurança em Jogo (2018) – a história gira em torno de Adem (Serkan Çayoğlu), um ex-militar das Forças Especiais do Exército da Turquia, que começa a trabalhar de segurança para Yasemin (Melisa Aslı Pamuk), esposa de Timur (Tayanç Ayaydın). Ao longo da trama, os dois se apaixonam.

Para assistir ambos os títulos, basta procurar pelos nomes nas obras no campo de busca da plataforma.

Novelas turcas na Netflix

A Netflix é a plataforma de streaming com o maior número de séries e novelas turcas em seu catálogo. São mais de dez opções para assistir, incluindo as famosas 8 em Istambul (2020), Love 101 (2020), Intersection (2016) e 50 m² (2021).

8 em Istambul (2020) gira em torno da história de oito pessoas com vidas e condições sociais completamente diferentes, mas que têm seus destinos entrelaçados.

Já Love 101 é uma série turca adolescente que mostra a rotina de quatro adolescentes problemáticos que se unem a uma estudante exemplar para unir uma professora e um treinador de basquete.

Intersection começa com a história de Naz, uma médica pediátrica que está em Istambul a trabalho. Seu caminho acaba cruzando com o de Ali Nejat, um rico empresário. A profissional da saúde também acaba salvando a vida de Ayham, amigo de Ali. A partir daí, o empresário se apaixona por ela, apesar da personagem ser casada.

Por fim, 50 m² gira em torno de Gölge, um homem que não se lembra nada sobre sua infância até que se muda para Istambul para tentar solucionar esse mistério.

Para assistir esses e mais títulos, basta procurá-los no campo de busca da plataforma ou na aba “estrangeiros”.

Como assistir novelas turcas no HBO Max

A HBO Max é mais uma plataforma que investiu em como assistir novelas turcas. Um Milagre (2019), A Escolha (2010) e Meu Lar, Meu Destino (2021) são alguns dos títulos disponíveis.

Um Milagre fala sobre Ali Vefa, que foi abandonado ainda criança pelo pai. Quando adulto, ele se torna médico e se junta à equipe cirúrgica de um hospital, mas a Síndrome do Sábio acaba atrapalhando sua vida.

A Escolha gira em torno do professor de economia Irfan que é demitido injustamente e ainda descobre que seu filho Deniz, de 7 anos, está doente. A vida ainda reserva mais surpresas para o protagonista – ele reencontra Ilay, um velho amor agora ligado a um empresário perigoso, e conhece Ayse, uma jovem otimista que pode ser sua salvadora.

Em Meu Lar, Meu Destino, Zeynep é uma jovem que muda de vida ao se ver dividida entre a família em que nasceu e aquela que o destino colocou em seu caminho.

Vale lembrar que para assistir todos os títulos citados, é necessário ter um dos planos pagos das plataformas.

