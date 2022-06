Quem mata o peão Levi na novela Pantanal: Juma, Tibério ou Alcides?

Quem mata Levi em Pantanal? Personagem vai morrer no capítulo do dia 13 de junho - Foto: Reprodução/Globo

Com previsão de ir ao na próxima segunda-feira (13), o fim do peão interpretado por Leandro Lima promete ser sangrenta. Quem mata Levi em Pantanal não é a grande surpresa da cena, mas como o personagem irá se despedir. Pelo que foi revelado até agora pela TV Globo, algumas pequenas mudanças irão acontecer na cena em relação a versão original de 1990. Tibério deixará a rixa de lado e tentará salvar o rival, mas fracassará.

Quem mata o peão Levi na novela Pantanal?

Na mira de Alcides, Juma e Tibério, quem mata Levi na novela Pantanal são as piranhas do rio. Os últimos momentos do personagem de Leandro Lima na trama têm início na fuga do peão da casa de Tenório.

Ele vai parar na tapera de Juma (Alanis Guillen) e em seguida sequestra Muda (Bella Campos), o que gera uma perseguição nas águas que resultará em sua morte.

Na ordem dos acontecimentos, após ameaçar a vida de Muda, Levi leva um tiro de Juma. Porém, a bala acerta o braço do peão. Como a ferida não é grave, ele consegue fugir. Ao ser perseguido por Tibério (Guito) no rio, que ordena que ele se entregue, o peão se dá mal.

Levi cai no rio e o sangue de seus ferimentos chama a atenção dos peixes carnívoros, que acabam com a vida dele. Nas cenas que vão ao ar no remake da TV Globo, Tibério tentará salvar o peão, mas Levi se negará a pegar na mão do funcionário de Zé Leôncio para se salvar das piranhas e acabará falecendo enquanto é devorado.

Mudanças entre o remake e a versão de 1990

Apesar de quem mata Levi em Pantanal de 1990 também serem piranhas, algumas mudanças acontecerão na versão de 2022. O site oficial da TV Globo divulgou há poucos dias que no remake Levi sofrerá um acidente enquanto é perseguido por Tibério, após o sequestro de Muda. O barco de Levi irá capotar e assim ele cairá no rio.

Tibério tentará salvar o rival e dirá: “para de besteira homem, dá a mão… Você está sangrando muito, dá a mão! Anda”. Porém, Levi não vai pegar na mão do peão e então morrerá.

Na versão de 1990, os acontecimentos foram um pouco diferentes. Nestas cenas, Tibério foi atrás de Levi pelo rio. Cada um está em um barco e Tibério grita para o mau-caráter, perguntando onde está Muda e o que ele fez com a moça. Levi mente e diz que matou a jovem: “ela não é minha e de mais ninguém”.

Tomado pela raiva, Tibério atira em Levi. O peão não atira para matá-lo, apenas feri-lo, mas Levi se desequilibra e cai do barco. Ou seja, nesta versão antiga, não há acidente em que o barco capota. Em seguida, não há nem tempo de Tibério tentar salvar o rival, como acontecerá no remake. Tibério até pensa em ajudar, mas no mesmo instante, Trindade avisa que Levi está sendo devorado pelas piranhas.

A dupla de peões assiste a cena de longe e em poucos segundos Levi está morto. A água no local em que o vilão caiu deixa marcas da carnificina e é tomada por sangue.

Levi sequestra Muda após descobrir romance com Tibério

O sequestro de Muda é um dos motivos que faz Levi ter um final trágico na novela Pantana. Após escapar com vida da fazenda de Tenório, que o queria morto, o peão provavelmente conseguiria fugir vivo do pantanal, mas ele decide ir atrás de Muda.

Ao descobrir que a moça tem sentimentos românticos por Tibério, Levi fica possesso de raiva e decide que terá a moça para si de uma vez por todas. Se não conseguir ficar com a garota, ele promete que irá matar Muda e Tibério. Em seguida, sequestra a jovem e a leva para tapera de Juma. Ao ameaçar acabar com a vida da amiga de Juma, Levi pede sua arma de volta para a filha de Maria Marruá – que ficou com o objeto após desarmá-lo durante uma invasão em sua tapera.

Porém, Juma não se entrega fácil e atira no peão. Ele fica ferido no braço e foge. Muda é salva e fica na tapera com Juma. O ferimento a bala que chama a atenção das piranhas no rio e a fuga de Tibério no rio são resultados do peão ter ido atrás de Muda mais vez. A consequência destas ações é o que mata Levi na novela Pantanal.

Autor também fez mudanças em morte de outro personagem no remake

As mudanças na morte de Levi em Pantanal foram pequenas em 2022, mas a despedida de Roberto (Cauê Campos) terá mais alterações e quem o mata na trama será totalmente diferente. Filho mais novo de Tenório, o rapaz era devorado por uma sucuri na versão de 1990. Porém, no remake da TV Globo, o jovem será assassinado.

De acordo com descoberta da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Roberto vai ser assassinado por Solano (Rafael Sieg), jagunço contratado por Tenório para balear José Lucas (Irandhir Santos). Roberto será afogado durante um passeio de barco.

Uma sucuri ainda fará parte da cena, mas não fará mal ao rapaz. Após a morte do jovem, Solano mentirá para todos e dirá que ele foi engolido por uma sucuri. Porém, mais tarde o corpo de Roberto irá aparecer e será concluído que o jovem não tem marcas de ataque de cobra no corpo, apenas vestígios de um afogamento.

O motivo que levará Solano a matar o rapaz será o medo de ser pego pela tentativa de assassinato contra José Lucas. Roberto vai ver o jagunço armado logo após a tentativa de assassinato contra o primogênito de José Leôncio e começará a fazer perguntas, o que deixará Solano tenso.

Na versão de 1990, Roberto estava bravo com a família e saiu sozinho para um passeio de barco. Ainda na beira do rio, ele é atacado por uma sucuri que se enrola no corpo do jovem e o leva para o fundo do rio. O jagunço de Tenório assiste ao momento de cima de uma árvore, mas não faz nada para salvar o rapaz. Pouco depois, uma sucuri é achada pelo IBAMA e o corpo de Roberto é encontrado dentro da cobra.

Outra mudança nesta trama também é o nome do jagunço contratado para lidar com as vinganças de Teodoro. Em 1990, o personagem se chamava Teodoro, no remake terá o nome de Solano.

Ainda segundo a jornalista, a decisão de mudança de Bruno Luperi partiu do desejo de passar uma mensagem pela preservação ambiental. Quando Solano disser que o garoto foi comido por uma sucuri, haverão diálogos sobre como o animal não é uma verdadeira ameaça aos seres humanos e que por isso não precisam ser atacados e abatidos.

Roberto ainda não apareceu na trama, mas a família de Tenório está prestes a aparecer no folhetim. Relembre caso do personagem de Murilo Benício:

