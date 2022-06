Gabriel Sater e esposa: Trindade em Pantanal é casado há 16 anos

Gabriel Sater tem conquistado corações na pele de Trindade na novela Pantanal. O que muita gente não sabe é que o ator e cantor é casado há 16 anos, já que ele é bastante discreto em relação a sua vida pessoal. Gabriel Sater e a esposa Paula Cunha se conheceram se conheceram em 2006, quando ele ainda lançava seu primeiro álbum.

Quem é a esposa de Gabriel Sater?

Gabriel Sater é casado com a produtora Paula Cunha, 42. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor revelou que conquistou sua esposa com a música. “Eu quebrei o gelo assim. Minha sorte é que Paula foi a uma apresentação minha, em 2006, toda instrumental. Era lançamento do meu primeiro disco. Ela falou que eu estava feio na foto da divulgação do show, nem me deu moral. Meus produtores na época não tinham uma visão estética muito boa (risos). Mas ela era amiga deles, que nos apresentou”, disse.

Hoje, Paula trabalha como produtora do marido, que segue carreira como cantor e ator. “Hoje, ela é a minha produtora, uma profissional sensacional. Veio aprendendo tudo sozinha, não trabalhava nessa área antes”, elogiou.

O ator tem chamado atenção do público nas redes sociais por interpretar o peão que tem pacto com o diabo, principalmente por seu talento com a viola e também pela beleza. Não faltam elogios do público feminino ao ator em dezenas de comentários nas redes sociais.

O filho de Almir Sater contou que Paula não sente ciúmes. “Ao contrário, ela torce para que as pessoas tenham interesse em mim. A gente sonha junto, a minha carreira é nossa. Quando dá certo, a gente vibra junto. Choramos ouvindo “Amor de índio” tocar na novela”, contou.

Os dois são bastante discretos nas redes sociais e raramente postam cliques juntos. O casal não tem filhos, e adotaram cinco cachorros. Apaixonados pelos caninos, eles ajudam ONGs que cuidam de animais carentes.

Filho de Almir Sater está na novela Pantanal

Essa é a segunda novela de Gabriel Sater na Globo – em 2014, ele foi o Viramundo de Meu Pedacinho de Chão (2014) e foi par romântico da atriz Cinthia Dicker.

Gabriel fica com o mesmo papel que há 32 anos foi de seu pai. Trindade tem pacto com o diabo e tem momentos importantes ao longo da trama. É ele quem salva o Velho do Rio (Osmar Prado) depois da entidade ser baleada, avisa Jove (Jesuíta Barbosa) que não deve seguir viagem ou perderá o gado em uma enchente e também diz para Levi (Leandro Lima) que ele deve se afastar de Muda se não quiser ter um final trágico.

O peão tem demonstrado interesse em Irma (Camila Morgado) desde que a ruiva chegou na fazenda e irá conquistá-la mais adiante na trama. Os dois vão ter um filho, que será chamado de ‘bebê-diabo’ por herdar poderes sobrenaturais do pai.

Trindade termina a trama indo embora da fazenda e abandona Irma com a criança.

+ Quem vai ficar com a sela de prata na novela Pantanal?