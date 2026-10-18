Quem saiu da Dança dos Famosos hoje ao ritmo de Lindy Hop (18/10)

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje ao ritmo de Lindy Hop (18/10)

Quatro participantes deixarão a Dança dos Famosos neste domingo, 18 de outubro. No Domingão com Huck, os famosos encaram o desafio do Lindy Hop, estilo de dança criado no Harlem, em Nova York, que combina movimentos do jazz e do swing.

Eliminação da Dança dos Famosos hoje

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje? Os nomes dos quatro eliminados serão atualizados nesta matéria após o anúncio de Luciano Huck, durante o programa da Globo.

A temporada começou com 16 celebridades, entre elas Ticiane Pinheiro, Mell Muzzillo, Diego Martins, Bruna Griphao, Rita Guedes, Léo Foguete, Pedro Scooby, Gracyanne Barbosa, MC Livinho e Junno Andrade. Até a etapa anterior, Kenya Sade e Otaviano Costa haviam deixado a competição. Os dois participaram da repescagem do Grupo C, em setembro, quando Giovana Cordeiro e Breno Ferreira conquistaram as maiores notas e garantiram a permanência no quadro.

O Domingão com Huck começa geralmente às 16h, no horário de Brasília, aos domingos. O horário pode sofrer alterações conforme a programação da TV Globo, e a Dança dos Famosos faz parte da atração comandada por Luciano Huck.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.