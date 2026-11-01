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Quem saiu da Dança dos Famosos? Quatro participantes são eliminados na repescagem

Dança dos Famosos elimina quatro participantes

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos? Quatro participantes são eliminados na repescagem
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A repescagem da Dança dos Famosos 2026 terminou com quatro participantes fora da competição. Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa foram eliminados neste domingo, 1º de novembro, durante o quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo.

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje

Os quatro participantes que deixaram a competição na repescagem foram Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa. A disputa reuniu seis famosos que tiveram as menores pontuações nas etapas anteriores. Com apresentações no ritmo brega, os competidores precisaram conquistar os jurados e a plateia para garantir uma segunda oportunidade no programa.

Quem conseguiu permanecer na competição foi Bruna Griphao e Lucas Guedez, que conquistaram as duas vagas disponíveis para continuar na disputa pelo troféu.

A saída de Rita Guedes acontece após um período delicado para a atriz. Ela enfrentou complicações de saúde depois de realizar uma blefaroplastia, cirurgia estética nas pálpebras.

O problema provocou uma ceratite, inflamação na córnea, que exigiu tratamento e fez com que a artista usasse óculos escuros durante aproximadamente oito meses.

Em outubro, Rita chegou a comemorar no palco do programa o fato de conseguir abandonar o acessório. Na ocasião, contou a Luciano Huck que havia ficado internada por dez dias e enfrentado o risco de perder a visão.

Quem continua na Dança dos Famosos 2026?

Com o encerramento da repescagem, Bruna Griphao e Lucas Guedez garantiram o retorno à competição. Eles se juntam aos famosos que já haviam conquistado a classificação nas etapas anteriores.

Entre os participantes que continuam na disputa estão MC Livinho, Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira, Léo Foguete, Giovana Cordeiro, Bianca Andrade e Pedro Scooby.

A temporada segue no Domingão com Huck, com a disputa pelas próximas etapas do quadro de dança.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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