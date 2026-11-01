Quem saiu da Dança dos Famosos? Quatro participantes são eliminados na repescagem

Quem saiu da Dança dos Famosos? Quatro participantes são eliminados na repescagem

A repescagem da Dança dos Famosos 2026 terminou com quatro participantes fora da competição. Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa foram eliminados neste domingo, 1º de novembro, durante o quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo.

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje

Os quatro participantes que deixaram a competição na repescagem foram Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa. A disputa reuniu seis famosos que tiveram as menores pontuações nas etapas anteriores. Com apresentações no ritmo brega, os competidores precisaram conquistar os jurados e a plateia para garantir uma segunda oportunidade no programa.

Quem conseguiu permanecer na competição foi Bruna Griphao e Lucas Guedez, que conquistaram as duas vagas disponíveis para continuar na disputa pelo troféu.

A saída de Rita Guedes acontece após um período delicado para a atriz. Ela enfrentou complicações de saúde depois de realizar uma blefaroplastia, cirurgia estética nas pálpebras.

O problema provocou uma ceratite, inflamação na córnea, que exigiu tratamento e fez com que a artista usasse óculos escuros durante aproximadamente oito meses.

Em outubro, Rita chegou a comemorar no palco do programa o fato de conseguir abandonar o acessório. Na ocasião, contou a Luciano Huck que havia ficado internada por dez dias e enfrentado o risco de perder a visão.

Quem continua na Dança dos Famosos 2026?

Com o encerramento da repescagem, Bruna Griphao e Lucas Guedez garantiram o retorno à competição. Eles se juntam aos famosos que já haviam conquistado a classificação nas etapas anteriores.

Entre os participantes que continuam na disputa estão MC Livinho, Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira, Léo Foguete, Giovana Cordeiro, Bianca Andrade e Pedro Scooby.

A temporada segue no Domingão com Huck, com a disputa pelas próximas etapas do quadro de dança.