Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como foi a 9ª eliminação

O público brasileiro acompanha neste domingo, 23 de novembro de 2025, mais uma etapa decisiva da Dança dos Famosos 2025, atração do Domingão, na TV Globo. A disputa entre celebridades na TV Globo chega a um momento importante da temporada e mantém a audiência atenta a cada coreografia. Veja abaixo quem saiu da Dança dos Famosos hoje.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos hoje?

Álvaro foi eliminado na Dança dos Famosos hoje, 23. No episódio, os participantes competiram ao som de Tango, mas o influencer não se saiu tão bem quanto seus colegas.

A competição segue o modelo clássico: celebridades de áreas distintas do entretenimento encaram ritmos variados e apresentam performances avaliadas por um corpo de jurados técnicos e artísticos. As notas consideram critérios como técnica, evolução, presença de palco e carisma.

Além das avaliações dos especialistas, o público também participa. A votação popular, realizada pelos canais oficiais da Globo, tem peso na soma final e pode definir quem permanece e quem deixa a pista de dança. Essa combinação garante maior interação e imprevisibilidade na disputa.

Permanecem na competição:

Silvero Pereira

Wanessa Camargo

David Junior

Manu Bahtidão

Álvaro

Quem já foi eliminado da Dança dos Famosos 2025?

Veja a lista atualizada dos eliminados da temporada:

Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme – eliminadas na repescagem em agosto.

Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz – saíram na segunda fase da repescagem, em outubro.

Luan Pereira – deixou a competição por questões de saúde, em outubro.

Gracyanne Barbosa – afastada após sofrer lesão, também em outubro.

Lucas Leto – eliminado em 26 de outubro após rodada disputada.

Duda Santos – saiu em 30 de outubro, mesmo após boa evolução.

Richarlyson – eliminado em 16 de novembro, com a menor pontuação da Dança Cigana.

Campeões da Dança dos Famosos ano a ano

Aproveite e relembre quem já ganhou o Dança dos Famosos de 2005 a 2024:

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.