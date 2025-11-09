Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Nicole Bahls e Allan são eliminados

Dois dos participantes mais populares da Dança dos Famosos deram adeus à competição hoje. Dessa vez, Nicole Bahls e Allan Souza foram eliminados após uma desempenho negativo, segundo os jurados do dia.

Eliminação da Dança dos Famosos

A eliminação aconteceu após decisão dos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Milton Cunha e Ana Maria Braga, convidada do dia. Agora, sete duplas seguem na competição da Globo. Domingo que vem tem mais! Também continuam na disputa Manu Bahtidão, David Junior e David Junior, Álvaro, Silvero Pereira e Wanessa Camargo.

A eliminação dividiu opiniões na web. “A eliminação de Nicole Bahls até dá para aceitar, o ícone não estava no nível dos concorrentes. Mas o Allan Souza Lima estava entregando muita dança e merecia seguir na competição”, escreveu um seguidor.

“Nicole Bahls dançou bem demais, ela estava bem mais solta hoje. Uma pena erro ali, ela vai ser eliminada na melhor performance hoje”, comentou outro fã.

Aproveite e relembre quem já ganhou o Dança dos Famosos de 2005 a 2024:

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.