Cinema & TV

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Nicole Bahls e Allan são eliminados

Veja quem continua na disputa do Domingão

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos hoje Foto: reprodução

Dois dos participantes mais populares da Dança dos Famosos deram adeus à competição hoje. Dessa vez, Nicole Bahls e Allan Souza foram eliminados após uma desempenho negativo, segundo os jurados do dia.

Eliminação da Dança dos Famosos

A eliminação aconteceu após decisão dos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha, Milton Cunha e Ana Maria Braga, convidada do dia. Agora, sete duplas seguem na competição da Globo. Domingo que vem tem mais! Também continuam na disputa Manu Bahtidão, David Junior e David Junior, Álvaro, Silvero Pereira e Wanessa Camargo.

A eliminação dividiu opiniões na web. “A eliminação de Nicole Bahls até dá para aceitar, o ícone não estava no nível dos concorrentes. Mas o Allan Souza Lima estava entregando muita dança e merecia seguir na competição”, escreveu um seguidor.

“Nicole Bahls dançou bem demais, ela estava bem mais solta hoje. Uma pena erro ali, ela vai ser eliminada na melhor performance hoje”, comentou outro fã.

Aproveite e relembre quem já ganhou o Dança dos Famosos de 2005 a 2024:

  • Karina Bachini (2005)
  • Juliana Didone (1ª edição 2006)
  • Robson Caetano (2ª edição 2006)
  • Rodrigo Hilbert (2007)
  • Christiane Torloni (2008)
  • Paolla Oliveira (2009)
  • Fernanda Souza (2010)
  • Miguel Roncato (2011)
  • Rodrigo Simas (2012)
  • Carol Castro (2013)
  • Marcello Melo Jr (2014)
  • Viviane Araújo (2015)
  • Felipe Simas (2016)
  • Maria Joana (2017)
  • Léo Jaime (2018)
  • Kaysar Dadou (2019)
  • Lucy Ramos (2020)
  • Paolla Oliveira (2021)
  • Vitória Strada (2022)
  • Priscila Fantin (2023)
  • Tati Machado (2024)

O Domingão começa na faixa das 17h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Mussum, o Filmis

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 10 a 14 de novembro

Último capítulo de A Viagem tem reprise?

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Leo e Ramiro estão na final

Saudades: 10 atores de Rainha da Sucata que já morreram

Tela Quente hoje vai passar o filme A Mulher Rei com Viola Davis

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes