Quem saiu do Masked Singer hoje: Thaeme é a 10ª eliminada

A cantora Thaeme foi quem saiu do Masked Singer hoje, dia 03/4. A intérprete da Borboleta foi desmascarada neste domingo após perder o duelo para a Abacaxi. Agora, sete fantasiados seguem no programa comandado por Ivete Sangalo.

A borboleta foi quem saiu do Masked Singer hoje

A borboleta, interpretada pela cantora Thaeme, foi quem saiu do Masked Singer hoje – a décima eliminada do programa da Rede Globo. Já foram desmascarados e eliminados nos episódios anteriores. Gretchen (Rosa), Dudu Nobre (Bebê), Letícia Colin (Motoqueira), Beto Barbosa (Boto), Heloisa Périssé (Coxinha), Juan Paiva (robô), Daiane dos Santos (ursa), Amaral (cachorro) e Aline (Carangueja).

No próximo domingo, 1o de abril, a dinâmica estará de volta com as apresentações Pavão, Lampião e Maria Bonita, Abacaxi, Leoa, Dragão, Borboleta e Camaleão.

Assista ao vídeo e relembre a apresentação da ursa no Masked Singer Brasil:

E não é que nossos jurados tinham razão? A Borboletinha mais colorida e talentosa desse Brasil é a @Thaeme! 🦋💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/wIUJzZS4BB — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) April 3, 2022

Quem já saiu Masked Singer Brasil

1ª desmascarada – Gretchen como Rosa

2ª desmascarada – Dudu Nobre como Bebê

3ª desmascarada – Letícia Colin como Motoqueira

4ª desmascarada – Beto Barbosa como Boto

5ª desmascarada – Heloisa Périssé como Coxinha

6º desmascarado – Juan Paiva como robô

7ª desmascarada – Daiane dos Santos

8º desmascarado – Amaral como cachorro

9ª desmascara – Aline como carangueja

Aproveite e siga o DCI no Google News

Quem continua no Masked Singer

Os mascarados que continuam no Masked Singer Brasil são: Abacaxi, Camaleão, Dragão, Lampião e Maria Bonita e Pavão.

A franquia The Masked Singer é famosa em todo o planeta e já tem diversas edições ao redor do mundo, como no Brasil. No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.

Na próxima semana tem mais disputas! O The Masked Singer Brasil vai ao no domingo, 15h45, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Leia também sobre o reality: