Quem saiu do Masterchef 2024: Alzileide é a 13ª eliminada

Alzileide foi quem saiu do Masterchef nesta terça-feira, 20 de agosto. A cozinheira de Manaus não conseguiu agradar os jurados com a receita de carbonara e perdeu a disputa desta semana. Com a eliminação, agora restam 7 participantes na luta pelo título de melhor chefe amador de 2024.

Quem foi eliminado do Masterchef hoje?

Alzileide, de 39 anos, deixou a cozinha do Masterchef 2024 após decisão do dos jurados Érick jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Os cozinheiros amadores foram desafiados a preparar um rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo. Além do nível de dificuldade ser alto, os participantes tinham que agradar o criador do prato: Fogaça.

O clima na cozinha ficou tenso e até a avaliação dos jurados não foi uma das mais simpáticas. “Isso é uma roda de pneu?”, reclama o chef Erick Jacquin sobre a textura.

Na prova de eliminação que pedia a preparação de um carbonara, a cozinheira também não se saiu bem e acabou voltado para casa mais cedo.

Quem já foi eliminado em 2024?

Até agora, 12 participantes já foram eliminados.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa

12: Andreia

13: Alzileide

O próximo episódio será na terça-feira, dia 27 de agosto. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.