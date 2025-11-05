Cinema & TV

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Leo e Ramiro estão na final

Final do Masterchef Confeiteiros acontece na próxima terça-feira, 11 de novembro

Nesta terça-feira, 4 de novembro, quem saiu do Masterchef foi a dupla Leo e Ramiro. O episódio foi decisivo para a escolha dos finalistas do programa, e o veredito coube a Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na semifinal do MasterChef, Italo Andrade, Leo Salles, Luiza Vilhena e Ramiro Bertassin viveram momentos de pura tensão e criatividade.

Na primeira prova, os quatro semifinalistas precisaram se inspirar nos planetas para criar uma sobremesa autoral cheia de sabor, textura e personalidade. A disputa foi acirrada e definiu o primeiro finalista da temporada.

Na segunda prova, os três confeiteiros restantes tiveram uma aula especial com Diego Lozano, que ensinou a fazer um boneco natalino de chocolate recheado com entremet. O desafio exigiu técnica e precisão, e quem conseguiu impressionar os jurados garantiu a segunda vaga na grande final.

Foi desafiador para os quatro cozinheiros, mas Leo Salles e Ramiro conseguir chegar na final.

A final será na terça-feira, dia 11 de novembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

