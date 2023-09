Quem saiu do Masterchef: Jucy, Luma e Danilo são eliminados

Quem saiu do Masterchef 2023 nesta semana foi o trio Jucy, Luma e Danilo após duas provas que exigiram alta conhecimento gastronômico. A eliminação da noite, 5 de setembro, foi tripla porque é penúltima semana do programa, que terá Wilton e Ana Carolina na final na próxima terça-feira, 12 de setembro.

Jucy, Luma e Danilo - quem saiu do Masterchef 2023

Os participantes Jucy, Luma e Danilo saíram do Masterchef 2023 nesta semana, a penúltima da edição, após eles passarem pela prova de zampone, embutido feito na pele do pé do porco e recheado com carne suína, inclusive a do próprio pé. A iguaria surgiu no norte da Itália por volta do século 16 e é geralmente servida com lentilha, fagiole (feijão) ou massa.

Nesta etapa, Wilton conquistou a primeira vaga da final, enquanto Jucy foi eliminada. A catarinense de Porto Belo vinha apresentando um bom rendimento na competição, mas frente a prova da semi, ela não teve o prato aprovado pelos jurados Rodrigo Oliveira, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Para a segunda etapa restaram Luma, Ana Carolina e Danilo, que precisaram preparar um carré de cordeiro recheado. A iguaria exige nível alto de conhecido para o preparo, por isso a disputa foi acirrada.

Com isso, os jurados decidiram que a final do programa terá Wilton e Ana Carolina na disputa do melhor chef no dia 12 de setembro.

O MasterChef Brasil 2023 tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

Quem já venceu o Masterchef Brasil?

Nove participantes já levaram o prêmio de campeão do Masterchef para casa. Em nove temporadas o título foi parar nas mãos de 7 mulheres; apenas dois vencedores do reality show culinário foram homens. Relembre os ganhadores.

1) Elisa Fernandes - 2014

2) Izabel Alvares - 2015

3) Leonardo Young - 2016

4) Michele Crispim - 2017

5) Maria Antônia Russi - 2018

6) Rodrigo Massoni - 2019

7) Anna Paula Nico - 2020

8) Isabella Scherer - 2021

9) Lays - 2022

